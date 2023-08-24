苗栗縣育達科大舉辦「碳盤查顧問及能源管理師講習」，23日發給18名教師碳盤查顧問師等證照。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

國際減碳行動日益重要，苗栗縣育達科大超前布署，舉辦「碳盤查顧問及能源管理師授證」，共有18名教師通過亞瑞仕國際認證公司取得IAF／IAS LA ISO 50001國際證照及14064-1碳盤查顧問師證照，未來將共同協力苗栗地區各級產業碳盤查，結合產業及社區共同打造未來苗栗淨零城市目標前進。

育達科大指出，行政院環境保護署22日改制為環境部，下轄氣候變遷署，氣候變遷署和經濟部產業發展署都將針對碳管理機制，包括碳定價、碳盤查、自然碳匯等進行及產業因應。台灣未來面臨全球共同最嚴峻的淨零挑戰，貫徹2050淨零排放已是在氣候法制中必須要達到的目標。

有鑒於政府推動2050淨零排放及碳權等政策，育達科大來自各專業領域的18名教師，利用暑期期間不斷充實專業知能，以及深度學習碳盤查及能源管理系統等專認證課程，經過6天48小時的專業培訓，透過國內各類產業案例探討、實作及每位教師進行相關報告，完成產業碳盤查報告書及能源管理手冊，最後經過測驗及認證，全數通過。

育達科技大學校長吳菊指出，學校對於永續發展的承諾與實踐，從教師取得證照開始從行動中具體實現，而大學是培育未來人才重要場域，從教學、研究、服務及跨域、跨界合作發揮社會影響力，是永續發展不可或缺的實踐基地。透過大學採取積極行動，以教育為社會提供更為永續的解決方案，後續將積極透過課程教學，培育同學們永續價值觀與技能外，並將永續知能融入課程，期待同學給予產業注入新的永續推動力量，未來將共同協力苗栗地區各級產業碳盤查，結合產業及社區共同打造未來苗栗淨零城市目標前進。