高雄一名從事八大行業的28歲吳姓女子愛上一名男大生，一個月內狂傳61封電子郵件示愛，還到男大生IG、Linkedin留言表示「想上岸、被包養」，甚至跑到男大生上班的辦公室外站崗，男大生最後身心崩潰、報警求助。高雄地檢署偵結後，依違反跟騷法起訴吳女。

男大生家住台北，去年12月起電子郵件信箱天天收到吳女示愛內容，寫道「你長得很好看」、「我好想你」，吳女甚至說自己不是名人，但每天走在路上都被性騷擾，希望男大生找認識的律師幫她，有時還會傳自拍照強調「自己好正」，甚至說「不要太想我」。

男大生一封郵件都沒回，想說不理會她就沒事，沒想到，某日吳女竟直接跑到男大生上班的辦公室外按電鈴，說想進去找人，男大生嚇到立刻報警。

吳女被警方帶回派出所，被簡單盤查後離開，又跑回男大生辦公室外狂按門鈴，最後才放棄離開。

吳女回到高雄，數月後在網路上肉搜到男大生的IG，立馬留言「你好可愛」、「我想你哈哈哈哈」，吳女另在Linkedin發現男大生帳號，也跑去留言「哈囉同學我好想你，做八大2年了，你可以娶我嗎？工作好累好想有個有能力的男人養我」。

男大生眼見生活被吳女無孔不入的入侵，不但求助身心科治療，還再度報警處理。雄檢根據相關事證，依違反跟騷法起訴吳女，並向法院聲請簡易判決。