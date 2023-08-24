大陸官方微信公眾號「生態環境部」24日通報，大陸生態環境部國家核安全局相關負責人就日本啟動福島核汙染水排海「答記者問」。強調將及時跟蹤研判福島核汙染水排海對大陸海洋輻射環境可能的影響，切實維護大陸國家利益和人民健康。

有記者提問：今天，日本啟動福島核汙染水排海，您怎麼看？大陸在海洋輻射環境監測方面有哪些針對性安排？

相關負責人答：日本政府強行啟動福島核汙染水排海，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，極其自私和不負責任。中方敦促日方傾聽國際社會聲音，切實以科學、安全、透明的方式處置核汙染水，接受嚴格國際監督。

生態環境部高度重視日本福島核汙染水排海問題。2021年、2022年先後組織開展了中國大陸管轄海域海洋輻射環境監測，摸清了目前相關海域海洋輻射環境的本底情況。監測結果表明，中國大陸管轄海域海水和海洋生物中人工放射性核素活度濃度未見異常，總體處於歷年漲落範圍內。

當前，生態環境部按照監控重點區域、覆蓋管轄海域、掌握關鍵通道的思路，正在組織開展「2023年度中國管轄海域海洋輻射環境監測」。後續該部將持續加強有關監測工作，及時跟蹤研判福島核汙染水排海對大陸海洋輻射環境可能的影響，切實維護大陸國家利益和人民健康。