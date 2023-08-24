李玉璽與美麗本人主持Podcast節目《麗璽咧敢》相當耍寶做自己。（《麗璽咧敢》提供）

李玉璽與美麗本人主持Podcast節目《麗璽咧敢》相當耍寶做自己。（《麗璽咧敢》提供）

藝人李玉璽和嘻哈歌手「美麗本人」聯手主持Podcast節目《麗璽咧敢》，兩人因演出影集《師大公園地下社會》而熟識；在新一集節目中，兩人暢聊學生時生活與家庭教育，高中畢後就前往美國就讀音樂家學院（Musician Institute）的李玉璽坦言：「我一直有一個遺憾是沒念過一般大學。」透露由於自己很早就確立做音樂的目標，學生時期都忙於學音樂，沒能體會學生在校自由自在、充滿課外活動的快樂生活。

談到喜歡音樂的淵源，李玉璽否認和音樂人爸爸李亞明有關，更爆料小時候一度因為爸爸太過嚴苛，而排斥音樂，「我小學時候很喜歡音樂，但我爸太嚴厲，有次我邊玩線上遊戲、邊放歌跟著哼唱，結果我爸就衝到我房間說『唱歌可以這樣唱喔』，叫我把電腦關掉，站起來認真練唱，但1個字唱不好，就要反覆唱20分鐘吧！」由於爸爸過度嚴厲，他對音樂產生了陰影，「我當時想說，我以後不要和我爸做一樣的事情，輕鬆的事情變得好不輕鬆。」

不過，到了國中時期，當時的李玉璽不喜歡把心事說出來，就會用寫詞、寫詩的方式抒發，再彈琴、彈吉他把旋律唱出來，「發現自己還是很喜歡創作音樂」。在確定目標後，開始放學後去上音樂，但也因此沒有享受到放學後和同學一起玩樂的時光。

美麗本人則認為，李玉璽的成長經歷滿好的，因為他是在傳統升學教育體制下成長的，跟一般學生一樣會去補習，但也沒因此成績較好或找到自己的興趣，所以若能早點有目標，就可以早點開始往那方向前進，更早社會化、與社會接軌。身為爸爸的他，提到現在對於女兒的教育態度，他說：「因為我不是會讀書的小孩，所以不會強迫她補習，我會讓她自己選擇，不過她若提出要補習，交了錢就要好好上課，我覺得有責任感的態度很重要。」

問及學生時期是否和同學有過衝突，李玉璽分享了印象最深刻的吵架，他國中讀在山上的康橋國際學校，有一天拿到隔壁班同學送的一杯珍奶，「在山上要有一杯珍奶是很不容易的，我們班只有我有被分到一杯，但我一拿到之後，直接被班上同學架住，手上的珍奶被大家輪流吸食，我當下氣到直接把珍奶捏爆，玉石俱焚！」雖然當時很生氣，但如今回想起來也是好笑的趣事回憶。