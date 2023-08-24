數字王國專利虛擬人技術可運用在不只影視產業。（固力狗提供）

由數字王國打造的虛擬人Zoey。（固力狗提供）

電影《Barbie芭比》熱潮席捲全球，杜拜巨型芭比影片觀看次數超過上百萬次，讓粉絲嘖嘖稱奇，杜拜塔旁竟然出現了如此巨大的芭比！但其實這是透過CGI技術做成的影片，但如果再加上AI應用，巨型芭比會跟你互動對話，恐怕將掀起更大的旋風，而視效科技公司「數字王國」就有可能將這個願景實現。

數字王國的AI虛擬人技術領先全球，利用面部捕捉系統，可以自動將人的面部表情重新創建為最微妙的動作，並將其轉換為數位形式，利用在電影、遊戲、廣告等各種項目之中，藉此創造一個虛擬的AI人像。

近日《商業報告》評定的年度傑出企業25強名單發佈，知名服裝品牌GUESS、《英雄聯盟》開發商瑞玩遊戲Riot Games（拳頭公司）、美國電影學會（American Film Institute）等都名列其中。更值得一提的是「數字王國」，在過去全球影視產業都極其蕭條的幾年中實現了「逆勢獲獎」，成為了行業內唯一入選的企業。

疫情期間，全球影視行業大幅度縮水，各大公司紛紛裁員節流，「數字王國」面對兩難境地，堅持對於技術的開發及投入。憑藉其業內領先的視覺科技，加上漫威等奇幻英雄影片的需求量大增，「數字王國」訂單逆勢增長，旗下虛擬人鄧麗君2022年在江蘇衛視跨年演出後，一路衝上熱搜，公司股價更是飆升20％。

「數字王國」自建立以來，在行業內佳作不斷，執行長是來自台灣的謝安，2014年時接下數字王國執行長職務，從《鐵達尼號》、《美夢成真》和《班傑明的奇幻旅程》已經3次榮膺奧斯卡金像獎「最佳視覺效果」，並11次獲該類別提名。

即使已有輝煌成績，「數字王國」卻沒有把視覺科技侷限於「影視應用」，早在AI趨勢興起之前，就搶先提前佈局AI人工智慧。在今年《CNN》的專訪中，搭載了「情緒引擎」的Zoey亮相現身令眾人驚豔。因為與市面上的「演算法」不同，「數字王國」的Zoey與真實人類更為相似，不僅是長相，更表現在十分擬真的情緒表達上，這也正是「數字王國」最擅長的，賦予人工智慧一張臉，靠著這張臉，「數字王國」在上半年獲得了1.43億港元投資，用於人工智慧視覺化應用以及消費市場的拓展。

如今「數字王國」已經利用其全球領先的虛擬人技術，結合Momentum Cloud作為虛擬人雲端整合工具，融合AI應用及設備，補全AI目前只有智慧沒有形象這個缺陷，全方位拓寬AI的服務場景，提升使用體驗，未來會將視覺科技運用在客服、諮詢、導覽等消費場景與應用，讓人工智慧與虛擬人形象的結合更加落地。

「數字王國」執行長謝安表示：「在2023年得到這樣的肯定讓數字王國倍感榮幸，今年是數字王國的30周年，也是人工智慧技術蛻變的關鍵時期。新冠疫情改變了我們許多舊有的生活習慣，AICG應用也會越來越普及，在這大時代的背景下，數字王國將承載著30年的人才和技術，謙卑謹慎的勇往直前，繼續在科技和藝術之中創造我們獨特的價值。」