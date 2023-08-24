下跌方面，中國交建一度跌停，中國鐵建、中國通號跌超7％，昨日活躍的污水處理概念股回檔，城發環境、啟迪環境等跌停。總體來看，個股漲跌參半，兩市下跌個股略多於上漲個股。

截至午間收盤，滬指報3,092.88點，漲0.47％；深成指報10,268.67點，漲1.14％；創指報2,065.64點，漲1.31％。

盤面上，傳媒、黃金、輝達概念類股漲幅居前。環保、次新股、建築裝飾板塊跌幅居前。