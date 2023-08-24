下跌方面，中國交建一度跌停，中國鐵建、中國通號跌超7％，昨日活躍的污水處理概念股回檔，城發環境、啟迪環境等跌停。總體來看，個股漲跌參半，兩市下跌個股略多於上漲個股。
截至午間收盤，滬指報3,092.88點，漲0.47％；深成指報10,268.67點，漲1.14％；創指報2,065.64點，漲1.31％。
盤面上，傳媒、黃金、輝達概念類股漲幅居前。環保、次新股、建築裝飾板塊跌幅居前。
滬深兩市24日早盤震盪反彈，滬指探底回升漲，創業板指漲超1％。概念股方面，AI概念股集體反彈，傳媒、算力等方向領漲，上海電影、讀者傳媒、橫店影視、紫光國微等多股漲停，券商、金融科技板塊表現活躍，國盛金控漲停。黃金股大漲，中潤資源漲停。
下跌方面，中國交建一度跌停，中國鐵建、中國通號跌超7％，昨日活躍的污水處理概念股回檔，城發環境、啟迪環境等跌停。總體來看，個股漲跌參半，兩市下跌個股略多於上漲個股。
截至午間收盤，滬指報3,092.88點，漲0.47％；深成指報10,268.67點，漲1.14％；創指報2,065.64點，漲1.31％。
盤面上，傳媒、黃金、輝達概念類股漲幅居前。環保、次新股、建築裝飾板塊跌幅居前。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。