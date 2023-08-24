國道3號南下215.3公里的台中霧峰與彰化芬園交界路段，昨天深夜發生火燒車事件，一輛BMW休旅車不明原因起火，且火勢相當猛烈，整輛車隨即陷入火海，幸好車內5人及時跳車逃生，僅1人因跌倒受傷，事發原因由國道警方調查釐清中。

這起火燒車發生在昨晚9點58分，彰化縣消防局獲報，國道3號南下215.3公里有一輛休旅車起火，立即調派芬園、林厝消防分隊前往、出動各式消防車輛4輛、消防人員8人，由芬園分隊小隊長張志通指揮。

當彰化的消防人車到場時，發現台中市政府消防局人車已在場鋪設水線滅火。起火的是BMW的休旅車，當時車輛已停放在路肩，火勢十分猛烈，休旅車已被燒成一團火球，幸好車上5人 （1位駕駛及4位乘客）都已及時逃出車外，僅1位乘客因逃生時跌倒，臉部及手部擦傷。

消防局表示，當時芬園分隊消防員給予傷者清洗傷口、包紮等適當處置後，該傷者拒絕送醫。經消防員以強力水注灌救後約半個小時後，順利將火勢撲滅，而該輛休旅車已被燒得面目全非，成了廢鐵。