林保署新竹分署在苗栗縣後龍鎮南港里舉辦埤塘棲地營造協力活動，共同栽植棲地友善植物。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮南港里舉辦埤塘棲地營造協力活動，共同栽植棲地友善植物。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮南港里舉辦埤塘棲地營造協力活動，共同栽植棲地友善植物。（林保署新竹分署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮、後龍鎮擁有大面積的海岸保安林地，其中尤以後龍鎮好望角周邊地區，擁有絕佳的景觀環境及傳統農業埤塘文化，為了兼顧生態以及保存埤塘棲地，林業及自然保育署新竹分署在後龍過港段643地號保安林地，舉辦埤塘棲地營造協力活動，聯手在地居民攜手為好望角埤塘的棲地營造出一分心力。

林保署新竹分署指出，後龍鎮好望角一帶因有豐富的自然生態資源，加上過去居民開墾利用的人文背景，交雜出在地特有的埤塘里山地景，卻因農村人口大量流失、埤塘的利用逐漸式微、外來種入侵、農藥污染甚至珍稀物種的盜獵，使淺山埤塘的自然資源逐一劣化消失，國土生態保育綠色網絡盤點出的「後龍溪暨苗南淺山丘陵保育軸帶」中，便將埤塘友善及改善指認為重要且優先關注的課題。

林保署新竹分署透過啟動相關計畫，選定位於過港段643地號的保安林地內的埤塘為示範對象，在當地職人的指導下，眾多參與者共同以傳統手作，分組進行挖掘截水溝與整理水路，及下水進行晶化作業，進行深水區踩踏及淺水區糊邊坡，以提升埤塘後續的水源供應穩定及保水能力，最後還一起進行棲枝營造，期許大田鱉回歸產卵。

此外，參與者也在埤塘周圍進行植栽營造，透過新竹分署轄內執行「草地稀有與受脅植物復育」，擇選現地適合的三葉蔓荊、刺花椒、臺灣野茉莉、馬甲子、大胡枝子等十餘種植栽，結合本次的棲地營造工作，將珍稀草本植物帶回好望角地區。

新竹分署表示，這次活動由相關公部門、在地社區、NGO及民眾攜手合作，協力完成643地號埤塘的棲地營造，達成改善埤塘陸化和外來種入侵等課題並提升動物棲地品質。期待這次埤塘棲地營造協力活動不僅只於一次的參與活動，更可將相關經驗及感動擴大至好望角地區的每口埤塘。