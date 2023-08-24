花蓮縣文化局爭取0206震災善款，在雲門翠堤大樓舊址（萬壽抽水站旁綠帶）設置1件紀念裝置藝術品「冬日最後一朵雲」，藝術家蔡文慶特別將地震發生時間刻在石塊上，讓時間永遠停留。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局爭取0206震災善款，在雲門翠堤大樓舊址（萬壽抽水站旁綠帶）設置1件紀念裝置藝術品「冬日最後一朵雲」，藝術家蔡文慶在作品旁步道上，設計2組防災三部曲圖樣，其中一個是以地震失蹤39天後被找回的小貓，極具在地及意義性。（羅亦晽攝）

花蓮縣文化局爭取震災善款，在花蓮縣防災教育館前設置1座紀念裝置藝術品「洄」，預計明年隨防災教育館啟用揭幕。（羅亦晽攝）

2018年2月6日深夜，花蓮發生一場芮氏規模6.0地震，不僅震醒全台，更震碎無數花蓮人的心。花蓮縣文化局爭取震災善款，分別在雲門翠堤大樓舊址前及花蓮縣防災教育館前設置1座紀念裝置藝術品，今正式揭幕，透過藝術銘記歷史，療癒地震傷痕，提供撫慰人心的力量。

花蓮2018年2月6日深夜11點50分41.6秒發生芮氏規模6.0地震，當時花蓮市震度達7級，強列搖晃造成4棟建物傾斜倒塌，其中以位在主震帶米崙斷層上的雲門翠堤大樓、統帥飯店最為嚴重，釀成17死200多人輕重傷。

花蓮縣文化局為緬懷受難者、記載歷史、撫慰罹難者家屬破碎的心，爭取0206震災善款，在雲門翠堤大樓舊址（萬壽抽水站旁綠帶）及預計明年落成的花蓮縣防災教育館前，分別設置1件紀念裝置藝術品，為「冬日最後一朵雲」與「洄」。

花蓮縣文化局今天在萬壽抽水站旁綠帶，舉辦地震紀念裝置藝術作品揭幕典禮，多位縣議員出席聽取2名藝術家蔡文慶、吳建福介紹作品的創作概念，並為「冬日最後一朵雲」進行剪綵，「洄」預計明年隨防災教育館啟用揭幕。

蔡文慶說，「冬日最後一朵雲」是由黑、白、灰色大理石組成的立式作品。歷史部分，剖開重組的黑花崗岩，用時鐘及斷裂痕跡方式，讓時間永遠停在震災發生霎那；灰色呈現雲門翠堤大樓倒塌傾斜的殘破畫面；白色象徵社區努力重建的家園。

蔡文慶為紀念14名因大樓倒塌的罹難者，特別刻上甄選的14首詩詞及花卉，此外，他還在作品旁的步道上，設計2組防災三部曲圖樣，其中一個是以地震失蹤39天後被找回的小貓，極具在地及意義性。

吳建福的作品「洄」為呈現花蓮大山、大海抽象畫面，作品正面像中央山脈也像潮汐，上方看則有地震波，讓地震波與自然連結。他說，因作品放在防災教育館前，因此在下方裝有地震波感應器，偵測到地震波將發出警示訊號，藉以傳達防災觀念，增加地震教育含義。

文化局表示，兩件紀念裝置除是對逝去生命的哀悼，更象徵花蓮居民面對巨變時展現的勇氣與堅強，將永久設置在萬壽抽水站旁綠帶及防災教育館前，希望透過藝術的力量，撫平地震傷痕，正視災害議題。