友通促成本次合作，以快速擴大「品牌知名度」及「產品市占率」為兩大目標，選定的經銷商夥伴也在不同區域各有千秋。Dynalog在自動化解決方案領域發展超過30年，布局市場涵蓋全印度；Technics是印度領先的自動化解決方案提供商，瞄準工業自動化和物聯網市場，在印度北部地區占有重要地位；Alltronix、Avihs及Netport著力於南印度；而LUBI ELECTRONICS為印度自動化方案領導廠商，專注於嵌入式運算和嵌入式系統模組(SOM)等嵌入式系統市場。

印度被看好未來有機會擠身全球前三大經濟體，友通總經理蘇家弘表示，印度如今儼然是全球產業的兵家必爭之地，特別是政府列為重點的印度製造政策，帶進許多製造業者前往設廠，同時也激勵當地製造業啟動自動化、智慧化轉型。友通擁有工業級主機板、嵌入式電腦模組到系統解決方案等多元產品線，可提供產業轉型所需的關鍵運算力，以及有助減碳的微型化方案，未來可望結合經銷商通路，扮演當地產業轉型的最佳夥伴。

友通今年首度參與東南亞及南亞地區最具規模的國際自動化展「印度自動化工業展(Automation India 2023)」，進一步宣示深耕在地的決心。在超過200間廠商參展、湧進上萬名參觀者的展會中，友通展出用於機器人、工業自動化等應用的智慧工廠解決方案，1.8吋新品高效能微型主板PCSF51、M2A-OOB遠端管理模組等工業級嵌入式系統產品，以及工業級系統、平板觸控電腦等產品。

全球經濟局勢變化劇烈，加上推行區域全面經濟夥伴協定(RCEP)等經濟政策加持，使得東南亞在2022及今年成為驅動全球經濟成長的主要動能。因此，友通除了印度，也將陸續啟動在泰國、新加坡、馬來西亞、紐澳等地區的深化布局計畫，全面強化與東南亞各地市場的連結性，以期進一步擴大品牌影響力。