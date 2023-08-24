李興文（左）與張庭瑚首度演父子，為鬼片注入溫暖親情。（陳俊吉攝）

李興文本就信佛，親眼見證過神蹟發生。（陳俊吉攝）

李興文跟張庭瑚在鬼片《粽邪3：鬼門開》飾演父子，2人同是鍾馗乩身，有不少親情和驅魔戲碼。張庭瑚接觸過東西方的各種信仰，因為這部片重新篤信鍾馗，自認有種「回家」的感覺，發覺戲裡外都帶有天命，甚至有道教科儀老師要將衣缽傳給他，成為名符其實的首傳弟子。

張庭瑚現在開始修行、做功課，慢慢悟出能聽到「好兄弟」說話的能力，他的空軍父親在他10歲時因公殉職，是否能感知到父親？他說：「我爸是因公殉職，所以我一直知道他在代天巡守，他都會回來告訴我想吃什麼，現在有修行更能理解。」他認為生死天注定，「既然知道這件事，就會更珍惜身邊的人。」

演李興文的兒子，張庭瑚直呼很有安全感，「跟興文哥合作讓我在演戲過程也學習跟父親相處的可能性，我那時候（父親離世）太突然，沒有對話的空間。成長過程很無助時，很希望爸爸在身邊，但我是長子、長孫又是哥哥，必須被迫長大，不能在別人面前軟弱，這次拍戲，興文哥給我一種靠山的感覺。」

李興文則說，「我自己也有兒子，父子關係有些時候需要溝通，這次的角色滿古板的，兩邊產生拉鋸，但遇到事情還是會父子連心，父親仍會不顧一切為兒子擋住災禍。」

《粽邪3》這次加入「跑酷」元素，張庭瑚在片中有不少跑酷動作，喜愛運動的他，不覺得事前的跑酷訓練辛苦，反而玩出心得，甚至預告：「我會繼續學跑酷，之後也會有類似元素的作品要拍。」