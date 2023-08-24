俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」今年6月在首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）帶領下，發動叛亂，反抗普丁，但最後在白俄羅斯總統魯卡申柯的斡旋下，雙方達成協議，結束兵變。當時美國中情局局長伯恩斯（William Burns）曾預言，普丁恐怕不會善罷干休，將一步步實施報復計畫，如今普里格津疑似遭到暗殺身亡，據俄羅斯媒體報導，一架從莫斯科飛到聖彼得堡的私人飛機在當地時間23日墜毀，機上10人全部罹難，普里格津也是其中之一。

整起墜機意外撲朔迷離，細節仍待調查釐清，但《衛報》資深記者博蒙特（Peter Beaumont）認為，兵變失敗後，瓦格納集團雖試圖在白俄羅斯和非洲重整旗鼓，但遭到斬首已是不爭的事實，其內部也已分崩離析，未來將不復存在。

瓦格納傭兵今年6月佔領俄國南部軍事要塞羅斯托夫（Rostov-on-Don）後，在鏡頭前擺拍。（路透）

博蒙特過去深入報導過非洲、中東、巴爾幹半島等軍事衝突地區，他指出，近期普里格津曾透過一連串行動，試圖彰顯瓦格納的影響力，包括發表聲明支持尼日政變，或穿上他的經典軍裝，在非洲拍片，藉以提醒俄國政府和人民，瓦格納曾經為國家立下汗馬功勞，值得「持續投資」。

但實際上，瓦格納能否在非洲繼續運作？集團內部有普里格津接班人嗎？情況並不樂觀。瓦格納的非洲帝國主要靠傭兵戰鬥、地下商業操作和假消息活動維持，十分仰賴普里格津和親信與地方軍閥長期經營的私人關係，而一旦少了普里格津，瓦格納恐怕很難生存下去，「形同末日」。

另外根據美國政治新聞網Politico引述觀察家分析，莫斯科可能會將部分瓦格納成員納入正規軍，並想辦法找人帶領瓦格納在非洲的事務。但無論如何，剷除普里格津對普丁來說，恐怕將適得其反，甚至帶來更多戰場上的損失。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家柏格曼（Max Bergmann）說：「克宮斬首他們在全球和烏克蘭的戰爭利器，用不適任的忠臣指揮作戰，將重創基層士氣。」