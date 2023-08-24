《英雄聯盟》韓國職業聯賽（LCK）夏季冠軍賽於上週日（8/20）結束，GEN.G戰隊和T1戰隊的決戰，最終由GEN.G以直落3比數，抱回冠軍獎座，同時也創下隊史首次在一個年度稱霸春、夏兩個賽季的紀錄。拿到夏季賽冠軍的GEN.G，同時也成為代表LCK出征2023世界大賽（Worlds）的第一種子。至於春、夏兩個賽季都拿下亞軍的T1，總計取得170分的世界大賽積分，成為代表LCK出征世界大賽的第二種子。

2023世界大賽將有來自各大賽區，總計22支隊伍參賽，其中LCK有4個參賽席次，目前GEN.G、T1已獲得參賽資格，至於剩下的2個名額，將透過LCK的「區域選拔賽」（Regional Finals）選出。LCK區域選拔賽有4支隊伍參賽，分別是KT羅斯特（KT Rolster）、HLE戰隊（Hanwha Life）、DK戰隊（Dplus KIA）以及DRX戰隊。首場比賽將在本週四（8/24）舉行，獲勝隊伍將取得世界大賽的參賽資格。比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

8/24（四）16:00，HLE戰隊 @ KT羅斯特，推薦：HLE戰隊＋2.5（局）勝

先說HLE，季後賽首輪以直落3的比數淘汰DRX，風光晉級至下一輪，但好景不常，HLE在第2輪的比賽，先後遭遇LCK例行賽戰績最好的兩支隊伍GEN.G（16勝2敗）和KT（17勝1敗），結果兩場都遭到對手以直落3的比數擊敗，最終無緣晉級，HLE中路Zeka和下路Viper兩人的狀態明顯不佳，是HLE在季後賽失利的主要原因。

再說KT，以例行賽戰績排名第1的成績進入季後賽，兩度遭遇T1，兩場都以2：3遭T1擊敗，最終無緣晉級比賽。從數據面上看，KT在季後賽的戰損比高達1.24，平均每局12.8個擊殺、10.3個死亡，在6支季後賽的隊伍中排名第2（僅次於GEN.G），實力絕對不差，但只能說運氣不佳，在季後賽雙敗淘汰的制度下，兩次比賽都遇到「天敵」T1，無緣冠軍獎座。

HLE和KT兩隊在夏季賽總計交手3次，例行賽2次、季後賽1次，從結果來看，本季HLE對上KT的戰績是0勝3負，一勝未得。不過，除了季後賽HLE遭到KT以直落3的比數結束比賽，例行賽雙方交手兩次，雖然HLE未曾取勝，但比賽都是打滿3局，換句話說，HLE面對KT並非毫無招架之力。再加上，季後賽落敗後，比起KT，HLE反而有更長的時間休整，以及觀察對手的戰術體系，在區域選拔賽BO5賽制（5局3勝）的情況下，即便無法取勝，但要拿下一局，相信也非難事，因此推薦HLE＋2.5局勝。