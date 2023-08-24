姜典（左）和林毓桐被網友誇讚演技很自然。（八大提供）

陳柏文（右）被曝對姜典態度不一致。（八大提供）

《奇蹟》首播就獲得好成績，左起為林毓桐、徐愷。（八大提供）

最新BL劇集《奇蹟》奇蹟，日前首播在各跨國平台躍升第一名，主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典齊聚一堂直播陪粉絲話家常。劇中徐愷與林毓桐的相遇是從「撿十塊」開始，徐愷身受重傷，見到正要蹲下撿錢的林毓桐後，便一手抓住他向他求救，為了不讓林毓桐拒絕，徐愷將沾滿血的刀子，硬是放在林毓桐手中，並藉此威脅他，兩人的故事就此展開。

兩人回憶拍攝當下，透露該場是《奇蹟》開拍第一場戲，就出現意外插曲；徐愷說：「那天很狼狽，我的手要畫滿像是蜘蛛人一樣的血妝，還要在很窄的巷子，用異於常人的姿勢把刀子放在毓桐手上。」林毓桐也分享：「因為血漿沾滿刀子使得刀柄很滑，刀子還因此不小心滑落，而且不偏不倚就掉進水溝。」讓兩人當下瞬間傻住。

聊起對彼此第一印象，林毓桐透露當下是在玩矇眼遊戲，必須帶著對方爬上爬下，害羞地說：「他的手粗粗的，講話聲音很低，非常的男人味。」徐愷則逗趣表示：「當下就覺得這個人手又大，比我高所以聲音又從上面來，我就覺得好像巨人！」

另一對CP姜典則分享陳柏文給他的第一印象就是很霸道，「當時我們要準備分組拉筋，我隨意走到他旁邊，他就直接說『手給我』，也沒看著我。」陳柏文也搞笑分享：「我記得對姜典有印象是劇組已經決定我們是CP後，突然有人跟我說他是去年金鐘最佳新人，我就超害怕，在他面前也變得很緊張。」語畢卻遭姜典抱怨：「態度180度大轉變！」

最新BL劇集《奇蹟》，每週二晚間七點於八大劇樂部YouTube頻道上架，日本於Rakuten TV 、Video Market 同步播出，九點於 GagaOOLala 跟播，11／8 LINE TV 全集上架。