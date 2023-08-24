台塑企業科學營介紹雲林縣麥寮工業港內珊瑚，包括太陽花珊瑚等10餘種珊瑚。（台塑六輕提供／張朝欣雲林傳真）

台塑企業為永續環境，在雲林縣規畫一系列科學教育活動，24日與虎尾科技大學、虎尾高中合作，辦理為期2天的「Formosa科學探索營」，課程包括綠能發電、雲林珊瑚生態等，讓雲林國中生在虎尾高中科學探索館「科學一夏」！為鼓勵學子玩科學，本次營隊完全免費，45個名額吸引近150人報名。

為讓學生認識世界發展趨勢，「Formosa科學探索營」以環境永續為主題，包含「綠色能源」太陽能發電、風力發電；「環境保護」靜電集塵、水質淨化；「生物多樣性」珊瑚生態。學生藉由科學實驗深入觀察，了解永續發展與生活的密不可分，除增長科學知識，也能對永續議題產生共情。

營隊首日以珊瑚生態課開場，學生在澎湖科技大學教授李孟芳帶領下，了解珊瑚礁生態系如同陸地上的森林，需要清澈水質行光合作用，是維持海洋生產力與生物多樣性的重要角色。學生們驚喜發現，雲林縣麥寮工業港內就有許多珊瑚，珊瑚不只是海洋保育的重點對象，也是家鄉沿海的寶貝。

台塑六輕管理部表示，麥寮工業港已通過生態港認證，港內外水下生態調查共鑑識出100多種海生物，包括太陽花珊瑚、環菊珊瑚、軟木軟柳珊瑚、圓管星珊瑚等各種珊瑚，皆固著於港內海堤上，證明工業港也可兼顧環境生態保護。

台塑企業指出，希望透過科學精神與永續精神的結合，讓雲林學生在培養科學興趣之餘，也能對家鄉的環境永續有更多關注，另外，台塑企業將以實際行動持續支持雲林科學教育，目前已預定辦理科學創意競賽、科學園遊會等活動，邀請更多雲林學子一起來永續環境愛地球。