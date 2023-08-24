賴勁麟辭雲豹董事長救選情？賴品妤出席活動最新回應

捲入綠能風暴的民進黨立委賴品妤，今（24）日出席活動後遭媒體追問，期間一度發生推擠，賴指責是《中天新聞》記者推倒他，並在現場大罵後閃人，不過賴走後現場媒體也進行討論，不只中天記者，其他同業也有指出是賴自己跌倒。

賴品妤今日出席醫療記者會，活動結束後媒體緊追採訪，在一個轉彎處發生推擠，賴不慎跌倒、咖啡灑滿地，事後賴痛斥遭中天記者推倒，並在臉書發文問「請問中天新聞，下一週我還要遇到什麼樣跟蹤騷擾、暴力行為？」

對此，中天記者當場就澄清，賴品妤是自己絆到腳架才跌倒，而他因為就在旁邊，才伸手想把賴扶起，從頭到尾都沒有推擠行為。

根據直播畫面，賴品妤痛斥完中天記者後搭電梯離開，現場媒體則開始針對剛發生的事情進行討論，不只一人當場說「她是卡到腳架，然後攝影全部擠過來，才擠下去」、「剛剛已經有人喊她『腳架小心了』」，中天記者也再度解釋「我看到她卡進腳架，我要把她拉著，不然她真的會跌下去」，隨後有人馬上說「你不應該拉的，你好心反而被她…」