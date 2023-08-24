日本女團XG將成為「Up Next」成為Apple Music每月特別企劃「Up Next」最新封面之星，隊長Jurin說「我們很榮幸被Apple Music選中成為 Up Next 藝人，這真的令人難以置信，因為之前有這麼多了不起的藝人參與這個項目，我們非常自豪。從現在開始，我們將繼續提供真正符合XG風格的音樂，打破常規和界限，敬請期待。」

XG由Juria、Jurin、Chisa、Hinata、Cocona、Maya及 Harvey共7人組成。所有成員均為日本人，但是經過KPOP完善的培訓系統，並以韓國為主要活動據點。 團名為Xtraordinary Girls的縮寫，去年3月以英語RAP作品〈Tippy Toes〉出道，歌曲中充滿節奏感的低吟令人一聽難忘，超強的演唱實力，被稱之黑馬女團。隨後她們憑藉〈SHOOTING STAR〉、〈LEFT RIGHT〉和〈GRL GVNG〉進一步打響名堂，並曾與Rico Nasty、王嘉爾和Ciara等知名藝人合作。出道僅1年多，便亮相紐約Head in the Clouds音樂節。

XG將她們的音樂形容為「X-POP」，並廣受Beyoncé、Rihanna、H.E.R.及SZA等巨星的啟發，音樂靈感源自R＆B和Hip-Hop，並加入了XG獨一無二的原創性和精髓，讓這些靈感轉化成「X-POP」之聲。XG接受專訪時，亦談到她們的夏日主題曲〈NEW DANCE〉、即將推出的首張迷你專輯《NEW DNA》，以及她們對未來演出的期盼。想更深入了解XG可上Apple Music Up Next的影片與專訪。