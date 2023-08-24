夏天總是熱到吃不下，有什麼食物能幫助消暑？對此，聖宜診所美容主治醫師吳易儒分享，綠豆湯是很好的選擇，除了大眾熟知的清熱降火氣外，其實還有4大好處，包括預防肌膚老化、消水腫、預防痘痘及改善消化。另外，她提到，綠豆大部分營養都在綠豆皮上，建議連皮一起吃才能獲得最佳效益。

吳易儒在粉專「鼠鼠醫師 吳易儒｜桃園雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文表示，炎炎夏日最適合來一碗綠豆湯清熱降火氣，此外，它還有4大功效值得介紹：

1、預防肌膚老化：富含抗氧化劑，有助中和自由基，保護皮膚免受氧化損傷，以維持其健康和年輕狀態，同時也能預防色斑形成。

2、消水腫：具利尿作用，有助排出多餘水分和毒素，消水腫之餘，還能維持體液平衡。

3、預防痘痘：所含成分具抗發炎特性，有助舒緩輕微皮膚炎症，減少紅腫和刺激，進而達到預防痘痘的效果。

4、改善消化：含膳食纖維有助促進腸道健康，改善消化、減輕脹氣和便秘問題。

值得注意的是，吳易儒提醒，綠豆大部分的營養都在綠豆皮上，因此建議要連皮一起吃，才能獲得上述這些美容護膚的好處。

另外，營養師許育禎先前表示，紅豆、綠豆可說是日常再也熟悉不過的食物，但它們其實都不是豆類，皆與米飯同屬澱粉類食物。兩者不僅蛋白質較白飯高，也富含膳食纖維，且維生素、礦物質部分也很優秀，對於素食者、纖維量攝取不足者或挑食的孩童來說，都是很好的營養補充來源。