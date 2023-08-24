關於貢獻國庫的情形，朱澤民在113年度中央政府總預算案記者會中表示，央行今年繳1,800多億，明年增加到2,000億元，因為央行在國外的一些投資，跟在國外購買債券利率提高，盈餘增加所以繳庫金額增加。
至於國發基金繳庫，朱澤民說，最主要是台積電以及陽運海運的股利發放增加，所以繳的金額增加，從今年繳庫150億元，再增加編列134億元，來到284億元。
行政院會今（24）日通過明（113）年度總預算，歲出2.88兆、歲入2.70兆，雙創新高。在歲入中，非稅課部分仰賴兩大財源加碼貢獻國庫。主計長朱澤民進一步說明，明年央行繳庫增加到2,000億元，國發基金繳庫也加碼到284億元。
關於貢獻國庫的情形，朱澤民在113年度中央政府總預算案記者會中表示，央行今年繳1,800多億，明年增加到2,000億元，因為央行在國外的一些投資，跟在國外購買債券利率提高，盈餘增加所以繳庫金額增加。
至於國發基金繳庫，朱澤民說，最主要是台積電以及陽運海運的股利發放增加，所以繳的金額增加，從今年繳庫150億元，再增加編列134億元，來到284億元。
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