關於貢獻國庫的情形，朱澤民在113年度中央政府總預算案記者會中表示，央行今年繳1,800多億，明年增加到2,000億元，因為央行在國外的一些投資，跟在國外購買債券利率提高，盈餘增加所以繳庫金額增加。

至於國發基金繳庫，朱澤民說，最主要是台積電以及陽運海運的股利發放增加，所以繳的金額增加，從今年繳庫150億元，再增加編列134億元，來到284億元。