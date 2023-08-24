這份追蹤指標顯示，7月份美元交易使用量由前月的42.02％，向上升至46.46％的水準，位居第一，並且創下紀錄新高。
7月份歐元使用量由前月的31.25％，向下降至24.42％，創下紀錄新低。
7月份英鎊使用比重由前月的6.88％，向上升至7.63％的水準；日圓為3.51％，前月為3.36％；瑞士法郎為0.99％，前月為0.97％；加幣為2.26％，前月為2.24％；澳幣為1.57％，前月為1.47％。
外電報導，新出爐的統計數據顯示，7月份人民幣全球交易使用比重較前月增加。環球銀行金融電信協會（SWIFT）人民幣追蹤指標顯示，7月份人民幣交易使用比重由前月的2.77％，向上增至3.06％。去年同期為2.2％。同時，全球交易使用量排名為第五位。
這份追蹤指標顯示，7月份美元交易使用量由前月的42.02％，向上升至46.46％的水準，位居第一，並且創下紀錄新高。
7月份歐元使用量由前月的31.25％，向下降至24.42％，創下紀錄新低。
7月份英鎊使用比重由前月的6.88％，向上升至7.63％的水準；日圓為3.51％，前月為3.36％；瑞士法郎為0.99％，前月為0.97％；加幣為2.26％，前月為2.24％；澳幣為1.57％，前月為1.47％。
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