這份追蹤指標顯示，7月份美元交易使用量由前月的42.02％，向上升至46.46％的水準，位居第一，並且創下紀錄新高。

7月份歐元使用量由前月的31.25％，向下降至24.42％，創下紀錄新低。

7月份英鎊使用比重由前月的6.88％，向上升至7.63％的水準；日圓為3.51％，前月為3.36％；瑞士法郎為0.99％，前月為0.97％；加幣為2.26％，前月為2.24％；澳幣為1.57％，前月為1.47％。