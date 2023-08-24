行政院於今(24)日拍板，113年編列科技預算為新台幣1569億元，較112年增加242億元，成長幅度達18％。國科會主委吳政忠表示，科技預算驅動未來我國10年產業新面貌為核心，其中基礎科研占37％、重點政策計畫45％，將投入晶創台灣、淨零碳排、高齡科技、太空及6G等關鍵議題，實現科技發展願景。

吳政忠提到，台灣必須掌握此一發展態勢，除持續部署5＋2產業創新、資安及太空等重點政策，兼顧文化與社會需求外，今年起更審度全球科技浪潮，啟動「晶片驅動臺灣產業創新計畫」(簡稱晶創台灣計畫)，即以晶片驅動產業創新，把握現在半導體的製造與封測全球領先優勢，強化IC設計，健全整體半導體產業的拼圖。

吳政忠也說，台灣不能只有半導體晶片製造，未來需要結合IC設計及生成式AI，將半導體外溢到其他食衣住行育樂相關的產業，帶動全產業發展，並吸引創投創業、國際人才及資金挹注臺灣，帶動各行各業創新應用遍地開花，全面協助台灣整體應用產業，從IC設計到產業應用整體提升，布局臺灣未來10年的百業創新。

吳政忠強調，台灣也必須在淨零議題上與國際接軌，政府將整合我國具有發展優勢的淨零科技關鍵技術，協助國內淨零科技與產業躍上國際舞台。

而為迎接高齡化社會需求，吳政忠指出，政府持續投入推廣高齡科技創新，以科技賦能打造高齡者健康、宜居及樂活的生活環境，帶動高齡科技產業發展。國科會亦將協調相關部會在5G及低軌衛星通訊基礎上，持續投入太空與6G次世代通訊前瞻布局。