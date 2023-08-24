亞洲開發銀行（ADB）表示截至去年，COVID-19大流行和生活成本上升，讓使亞洲各開發中國家新增近7000萬人陷入極端貧困，削弱抗擊貧困的努力。

路透社報導，亞銀在今天發布的一份新報告中表示，截至去年，估計有3.9%（約1億5520萬人）的亞洲開發中國家人口生活在極端貧困的環境下，較沒有健康和生活成本危機的情況下多出6780萬人。

亞洲開發中國家指的是亞太地區46個經濟體，排除日本、澳洲及紐西蘭。

亞銀首席經濟學家帕克（Albert Park）說：「亞太地區正穩步從COVID-19疫情復甦，但生活成本危機的加劇正損及各國打擊貧困的進展。」

根據2017年的數據，極端貧困的定義是每天生活費低於2.15美元（約合新台幣68元）。

許多國家去年的通膨都攀升至多年來新高，主因是疫後經濟活動回溫和供應鏈走出中斷後的勁揚。

物價上漲會影響所有人，但貧窮者所受打擊尤為嚴重，因為他們將不得不花費更多在食品和燃料上，使得他們很難存錢並支付醫療保健和教育等必需品的費用。

帕克說：「通過強化窮人的社會安全網、促進投資與創新創造更多成長和就業機會，區域內的各國政府便能重回正軌。」

亞銀7月表示，亞洲開發中國家今年有望較去年成長4.8%，較去年增長4.2%更佳。

儘管亞洲各開發中經濟體預期能在抗擊貧困上取得進展，亞銀仍表示到2030年結束前，區域內30.3%的人口、約合12.6億人仍被視為經濟弱勢族群。（實習編譯：陳彥合/核稿：陳亦偉）1120824