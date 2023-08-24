彰化市一名短褲正妹前（24）日騎車行經中正路二段與中央陸僑路口時，出於遵循「停、看、聽」之交通規則，因此先停車禮讓前方轎車先行。未料，該名正妹的善舉卻慘遭後方車子追撞，更直接「人仰車翻」，連人帶車滾落在地；直擊此驚險一幕的民眾更是嚇了一大跳。

此則交通事故影片於今（24）日曝光，根據行車記錄器畫面所顯示，當時該名短褲正妹騎乘機車經過彰化市中正路二段全聯，並行經中正路二段與中央陸橋路口時，她看到中央路前方一輛轎車，因此停車禮讓，結果即遭後方一輛轎車碰撞，人差點後滾翻，直擊事發過程的民眾不禁發出驚呼。

彰化市中正路二段與中央陸橋路口發生轎車追撞機車事故，幸事故雙方都無大礙。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

轄區彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇指出，經查，這起事故發生在前天下午4點多，丁姓女子（28歲）駕駛普通重型機車在彰化市中正路二段由西往東行駛，行經中央陸橋旁的路口停等車輛時，遭後方的轎車碰撞。

警方獲報到場，經調閱事發路口監視器畫面，初步判斷疑似是後方轎車駕駛胡姓女子（38歲）未注意車前狀況肇禍。警方表示，真正肇事原因仍需再調查釐清，事故雙方都沒有酒駕情事，也都表示都沒有受傷。