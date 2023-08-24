紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》用正面樂觀方式敘述失智症，由導演徐紫柔耗時4年紀錄家族陪伴94歲失智症奶奶的故事，她說「我很希望讓奶奶在大銀幕上看到她自己，畢竟，奶奶是家中的開心果，也是我的作品當中的最佳女主角」，更笑稱，常覺得奶奶生來就是大明星，只不過等到90幾歲後才開始走星路，作為孫女的她，決心要為奶奶留下最美麗的笑容。

當社會討論到失智症時，氛圍多屬嚴肅或悲劇，導演徐紫柔試圖用手上的攝影機，藉台灣少見的喜劇紀錄片形式，保存下奶奶與大家一同歡樂創作影像的過程，翻轉社會對患者的框架限制與想像，並且告訴大眾「即使失智症是逐漸退化的疾病，但只要把握當下依然存留的美好，我們仍可以與失智症患者、高齡長者一同歡笑、冒險、實現夢想」。

導演徐紫柔坦言自己從好幾年前就申請相關補助，但都沒有成功，停停拍拍了好幾年，終於在2020年獲得桃園影視補助，開始有資金能夠整理之前拍攝的素材，同時她也展開一項大計畫：召集社區的人一起和奶奶演戲，不但找到一群很有表演慾的阿公阿嬤，在桃園家鄉更召集將近百名的在地居民飾演殭屍，於是紀錄片《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》就此誕生。

但是電影後製及發行的資金還是有很大的缺口，為此，導演徐紫柔一邊接案，一邊再把賺到的錢全部投入電影的製作，目前《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》在FlyingV募資中，贊助金額從100元起，即日起凡贊助880元，即可獲得該片電影交換券二張，以及週邊「變身腰帶鑰匙圈」乙個，數量有限，額滿為止。

《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》將於10月13日上映，希望大眾能一起觀賞這部正面宣導失智症的紀錄片，並透過電影當中的幽默、歡笑聲，撕掉對失智症的負面標籤。