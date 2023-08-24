上原亞衣曾是日本一線AV女優，2016年5月20日她正式宣布引退，現在轉型為網紅。近日她在YouTube影片中自爆，當女優時曾被投資詐騙，損失2500萬元日幣（約558萬元新台幣）。

上原亞衣最近作客日本諧星「相馬電晶體」的YouTube頻道，其中聊到出道的原因，她表示18歲時太想要做牙齒矯正，積極地尋找賺錢的方法，被星探挖掘後，誤打誤撞進入AV界，想不到很快就成名，曾是「女優銷售排行榜」冠軍，而她的個性是一覺起來就沒事的人，所以爆紅後配合度還是很高，沒在業界留什麼負面批評。

上原亞衣曾是日本一線AV女優。（圖／IG@ai_uehara_ex）

上原亞衣回憶，22歲那年遇到投資詐欺，白白損失2500萬日幣（約558萬元新台幣），讓她下定決心一定要好好研究投資相關，包括股票、虛擬貨幣等。24歲引退後，上原亞衣因為申請不到貸款，所以用現金購屋，不方便說出實際金額，僅透露至少上億日圓。事業部分，近年上原亞衣除了發展自媒體，也經營男士美容院，認真地過生活。