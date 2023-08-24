行政院113年度中央政府總預算案記者會，公布113年度預算案，歲入共編列2兆7092億元，年增加1296億元或增5%；歲出共編列2兆8818億元，年增加1927億元或增7.2%。

財政部長莊翠雲表示，明年度稅課收入(歲入)編列2兆2990億元，增加1041億元或4.7%。部長說明，編列參考國內外政經情勢、國內經濟成長率，以及各個稅目特性和歷年來各稅目實徵數綜合考量，營利事業所得稅、綜所稅均為遞延效果，營所稅明年籌編情形，今年112年營業獲利情形會反映到明年的營所稅，故參考整個出口狀況、外銷訂單、工業生產指數等相關關鍵因素後，對營所稅明年編列呈現負成長情況，年減少9%，顯見今年景氣不佳窘境。

而綜所稅，受到今年資本工資調整、政策利率調升等，綜所稅年成長10.4%。

營業稅部分，跟當年度消費情形有關，觀察消費支出情形，以112年消費支出做基礎，再按照中經院所發布的有關消費成長率推估，採名間消費跟營業稅做比率衡量，營業稅年成長21.4%。

股市相關的證交稅，證券市場成交量受到政治、經濟、國際情勢、投資人心態等因素影響，財政部基於穩健，按照最近幾個月的日均成交量、當沖比例，以及明年交易日數判斷，預估年成長30%。

貨物稅，年增加99億元，貨物稅按照過去兩年實徵情形跟消費情況分析，往年變動幅度均較小。