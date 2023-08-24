北醫附醫「遠洋船隊遠距照護模式」將過去衛星電話看診提升為視訊診療模式。（北醫附醫提供）

今年8月，一艘遠在阿拉斯加海域作業的遠洋漁船，突然發生船員發燒、急性腹痛等狀況，但距離預計返回基隆港還有5天的航程，醫療處置迫在眉睫。台北醫學大學附設醫院遠距醫療中心隨即啟動「遠洋船隊遠距照護模式」，立刻安排急診科醫師以視訊看診，及時排除可能危機。目前北醫附醫共完成3位遠洋視訊診療服務，船員身體皆獲得改善並健康下崗。

北醫附醫院長施俊明表示，新冠肺炎疫情期間，許多民眾實際體驗遠距醫療的便利，而遠距醫療無遠弗屆的特性，可讓原本的醫療照護創新並更有可近性，讓更多有需要的民眾受益。

北醫附醫今年3月起與國內散裝航運龍頭「慧洋海運集團」、「漢耀股份有限公司」攜手建置「遠洋船隊遠距照護模式」，將過去衛星電話看診提升為視訊診療模式，醫師不再只是透過語音瞭解病患主訴，而是透過視訊看到實體症狀與病徵，更正確執行醫療評估與用藥建議，8月迄今已完成3例遠洋視訊診療，全面增進遠洋船員的醫療權益。

北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪表示，今年8月該院收到第1例的遠距診療需求，該船隻位於阿拉斯加海域，船長通報船員發燒超過38.4度，有頻尿、全身虛弱、血壓高及心率過速等症狀。遠距醫療中心獲報後立即向院長報告，並由急診科醫師協助應變，經緊急提供醫療諮詢後，研判船員可能有攝護腺肥大及感染等問題；經醫師指示服用抗生素及退燒藥1天後，船員頻尿及睡眠狀況均有改善，食慾也增加，身體狀況獲得改善並於5日後平安返回基隆港口。

北醫附醫副院長張詩鑫指出，以往遠距醫療照護模式多運用於偏鄉等陸上地區，搭配直升機、救護車等方式將病人送醫。相較之下，海上醫療狀況難與陸地比擬，遠洋漁船若離岸過遠，只能選擇緊急靠岸執行醫療業務，對於船員健康是一大挑戰，專業醫療諮詢更顯重要。

為了打造遠洋船隊遠距照護模式，北醫附醫遠距醫療中心建置多項資通訊設備，多次與船運公司於不同海域測試，包括阿拉斯加、馬尼拉及北海道等海域，在失敗中記取經驗，不斷地進行訊號串接及照護模式的修正，並於今年8月完成3位遠洋視訊診療服務。

劉文琪表示，目前貨輪上的穿戴式量測設備屬於基本配備，北醫附醫也積極規劃添設相關設備，希望可讓船員看診時有更多的量測數據，協助醫療人員作出更精確的診斷；而船隊與遠距醫療中心保持24小時暢通的聯繫與護理照護，讓遠洋船員零距離、零時差獲得醫療服務，這正是北醫大體系永續發展的價值與目標。