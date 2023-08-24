1名女子感染食腦變形蟲死亡，發病前曾至室內親水設施遊憩，衛生機構監測同期間曾到同設施遊憩642人健康狀況，23日追蹤期滿。疾管署今天表示，沒有民眾通報腦膜炎疑似症狀。

福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）俗稱「食腦變形蟲」，衛生福利部疾病管制署9日公布國內出現此一病原蟲導致的腦膜腦炎死亡病例，個案為北部3旬女性，7月26日發病、6天後死亡，發病前曾在親水設施戲水，此案為國內2011年首見個案以來第2例。

疾管署發言人曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，曾赴同一家親水設施民眾追蹤總計642人，其中21人未追蹤到，但都已發簡訊通知；至8月23日追蹤截止，無人回報腦膜炎疑似症狀。近期發佈告醫界通函提醒注意有水域接觸史的不明腦炎個案，至今也未接獲通報。

疾管署說明，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流自然生存的單細胞生物，喜好溫暖環境，能生存於攝氏46度溫熱環境中；溫暖淡水如湖泊及河川、溫泉水、工廠排出溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類可能在自然水域活動時，若因嗆水等將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部，但喝下遭病原體污染的水則不會被感染。疾管署指出，美國等國建議，加氯1ppm即可減少99.99%病原體。

疾管署提醒，民眾於戲水或泡溫泉時，應避免水進入鼻腔或將頭部浸泡水中，於自然水域戲水時，亦應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員接觸史。（編輯：陳清芳）1120824