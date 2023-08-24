亞洲青年管弦樂團25日將在嘉義市文化局音樂廳演出，45組家庭熱情接待來自各國的95名團員在嘉義4天3夜之旅，嘉義市長黃敏惠感謝接待家庭協助推動地方藝文及觀光，並盛讚亞青睽違3年再度來嘉義演出，必定更精采可期。

嘉義市文化局表示，亞青這次是第7次來演出，23日抵達，有45組家庭接待分別來自台灣、中國大陸、日本、韓國、菲律賓、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、澳大利亞、葡萄牙、烏茲別克等國的95名團員，包括33名團員來自台灣，其中侯承勇是畢業於嘉義高工的優秀青年音樂家。

黃敏惠表示，亞青自10年前開始與嘉義市交流音樂，疫情3年期間沒有來演出，感謝全一水電、陽明醫院、嘉義西區扶輪社、嘉義市國際青少年交流協會等單位協助接待，發揮嘉義人的人情味，讓國際友人體驗在地生活及文化。

嘉市文化局表示，亞青於1987年在香港成立，推廣學費全免的音樂活動，以期點燃亞洲音樂家熱情，減緩亞洲音樂人才外流，是亞洲數一數二出色的音樂團體，已有2萬多名17至27歲的樂手參加過亞青的試聽甄選，獲選樂手接受世界知名的交響樂團名師指導，並每年巡演。