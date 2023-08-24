繼日前指控台肥新竹D7土地標售案涉嫌綁標、圖利，國民黨立委王鴻薇今再召開記者會，質疑台肥標案疑涉內線交易、圖利特定廠商等情事，前董事長兼總經理黃耀興在事件爆發後，1個半月內立刻請辭逃之夭夭，就連台肥獨董也在推派上任當天就火速請辭。王鴻薇認為，其中必定有貓膩，呼籲檢調應儘速調查，以免相關人事證消失而無法找出真相。

王鴻薇表示，這起新竹D7土地交易案，台肥土地交易案在今年4月19日開價格標同時當場宣布決標，卻直到5月5日才發布重大訊息，當時台肥設定了非常高的資格要求，要求投標廠商擁有實收資本額30億元，且資格標中還限制不得共同投標，然而達麗公司得標後，卻四天內將30％土地所有權轉移給當時資本額只有20萬的盛景開發投資，這就是公然在綁標。

王鴻薇揭露，本案是台肥近年的重大標案，替公司賺進20多億元，對台肥來說不是重大的貢獻嗎？但在她於5月25日開記者會被公諸於世之後，董事長黃耀興於5月30日退位變成總經理，7月11日就直接請辭。

王鴻薇指出，而且這段時間台肥人事異常大幅度調動，6月28日獨立董事蘇昱彰莫名其妙當日當選當日請辭，7月18日發言人彭盛隆也調職，她質疑，獨董是人人搶著做的職位，為什麼沒人願意接手？難道是台肥有未爆彈嗎？農業部不該坐視不管，檢調單位也應該盡快調查清楚。

王鴻薇強調，面對如此重大的弊案，持有台肥股權24％的主管機關農業部卻默不吭聲，她呼籲檢調應該加快偵查動作，目前所有檢舉資料兩週前也都提供給檢調，王鴻薇表示，請司法單位千萬不要掉以輕心，台肥售地弊案，不要因為選舉將屆，讓可能涉案者得以逃之夭夭。