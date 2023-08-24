恒指高開146點報17,992點，早段升幅曾收窄至99點，低至17,945點。之後再度轉升，臨近中午收盤一度最高升343點來到18,189點。午盤收升341點或1.9％，報18,186點。

國指升136點或2.2％，報6,253點。恒生科技指數升3.2％報4,137點。大盤午盤成交港幣518.95億元。

騰訊升2.3％報港幣325.2元，成交居首達港幣36.96億元。成交第二大是美團，午盤收升5.5％報港幣137.5元。