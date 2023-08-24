恒指高開146點報17,992點，早段升幅曾收窄至99點，低至17,945點。之後再度轉升，臨近中午收盤一度最高升343點來到18,189點。午盤收升341點或1.9％，報18,186點。
國指升136點或2.2％，報6,253點。恒生科技指數升3.2％報4,137點。大盤午盤成交港幣518.95億元。
騰訊升2.3％報港幣325.2元，成交居首達港幣36.96億元。成交第二大是美團，午盤收升5.5％報港幣137.5元。
美歐PMI數據疲軟，投資者押注全球主要央行將暫停升息，美股大漲帶動港股24日同步走升。港股24日早盤升逾300點，一舉重回18,000點關口之上。
恒指高開146點報17,992點，早段升幅曾收窄至99點，低至17,945點。之後再度轉升，臨近中午收盤一度最高升343點來到18,189點。午盤收升341點或1.9％，報18,186點。
國指升136點或2.2％，報6,253點。恒生科技指數升3.2％報4,137點。大盤午盤成交港幣518.95億元。
騰訊升2.3％報港幣325.2元，成交居首達港幣36.96億元。成交第二大是美團，午盤收升5.5％報港幣137.5元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。