琉球籍漁船「旭承輝」在台灣時間23日晚間於日本東南方的公海發生漁船火燒意外，幸友船「鴻海239號」即刻救援，將船上10人全數平安救起。（琉球區漁會提供／謝佳潾屏東傳真）

琉球籍漁船「旭承輝」在台灣時間23日晚間於日本東南方的公海發生漁船火燒意外，幸友船「鴻海239號」即刻救援，將船上10人全數平安救起，但因「鴻」船要繼續作業，「旭」船只能等另一友船「生漁號」前往支援，不過蔡姓船長的高血壓藥慘遭火噬，目前無藥可吃，家屬擔憂出意外，希望政府出手協助。

台灣時間23日晚間9點半，「旭」船在距離日本釧路港東南方約490浬處的公海發生漁船火燒意外，漁業監控中心獲報後，立即通知鄰近友船「鴻」前往救援，24日凌晨1點45分，「鴻」船順利救起船上的2台籍、8印籍等10名船員。

不過因「鴻」船要繼續作業，所以無法護送「旭」船船員回台，另一友船「生」船聞訊後，雖然已在返航途中，但仍義無反顧調頭前往支援，「生」船指出，大家都是討海人，當然要互相幫忙，但就怕途中出意外。

「生」船表示，「旭」船蔡姓船長的家屬現在很擔憂，因為蔡船長的高血壓藥被火燒掉了，加上「鴻」船沒有高血壓藥，所以蔡船長現在是無藥可吃的狀態，稍早蔡船長才來電說，案發至今都沒睡，又沒藥可吃，現在整個脖子都很僵硬，而「生」船雖有藥並願意讓出一半給蔡船長，但頂多只能撐10天，而且還需要花2天多的時間才能與「旭」船接觸。

「生」船進一步指出，漁船設備空間有限，屆時接駁到「旭」船的10人後，床鋪根本容納不下，而今又有颱風生成，若要船員睡在外面，實在太危險，因此希望漁業署及相關單位可以伸出援手派請巡護船幫忙分載船員，讓受驚的船員能平安回家。

據了解，漁業署獲報後，有意請支援友船將「旭」船船員載至日本，再搭機返台，但因船員沒有護照、辦理手續複雜，加上機票昂貴，這趟飛機救援至少要花費百萬起跳，因此「旭」船家屬及救援友船都希望政府出手協助。