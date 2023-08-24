大谷翔平24日雙重賽擔任先發投手，不過只投1.1局就被換下，天使隨後宣布換人的原因是手臂疲勞，總教練內文（Phil Nevin）談到大谷翔平手臂狀況，表示大谷並未有疼痛感，但就是有不舒服的感覺。而大谷翔平仍被安排在雙重賽第2戰先發打線，天使最終兩戰皆敗，賽後總管米納西安（Perry Minasian）記者會上表示，大谷翔平因為右肘韌帶撕裂，目前不確定是否進行手術，將會尋求第2意見。