大谷翔平24日雙重賽擔任先發投手，不過只投1.1局就被換下，天使隨後宣布換人的原因是手臂疲勞，總教練內文（Phil Nevin）談到大谷翔平手臂狀況，表示大谷並未有疼痛感，但就是有不舒服的感覺。而大谷翔平仍被安排在雙重賽第2戰先發打線，天使最終兩戰皆敗，賽後總管米納西安（Perry Minasian）記者會上表示，大谷翔平因為右肘韌帶撕裂，目前不確定是否進行手術，將會尋求第2意見。
大谷翔平24日雙重賽擔任先發投手，不過只投1.1局就被換下，天使隨後宣布換人的原因是手臂疲勞，總教練內文（Phil Nevin）談到大谷翔平手臂狀況，表示大谷並未有疼痛感，但就是有不舒服的感覺。而大谷翔平仍被安排在雙重賽第2戰先發打線，天使最終兩戰皆敗，賽後總管米納西安（Perry Minasian）記者會上表示，大谷翔平因為右肘韌帶撕裂，目前不確定是否進行手術，將會尋求第2意見。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。