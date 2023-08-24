U18世界盃青棒賽將在31日開打，中華隊也加緊腳步做最後備戰，總教練吳柏宏認為，這批中華隊中有不少長打好手，盼「新台灣隊長」王念好、林佳緯2位職棒新星能扛起中心打者重責。

吳柏宏表示，從培訓隊集訓開始到現在，王念好都是中華隊不動第4棒，第5棒則擺上林佳緯，「希望前3棒上壘率高一點，這樣念好、佳緯他們就很有機會把分數送回來。」

連2年披上U18中華隊戰袍的王念好表示，今年相比去年首次參賽更注重選球這一塊，這對於未來進職棒也有很大幫助。去年中華隊第4棒由林佳緯擔任，這次兩人互換棒次，王念好認為沒有太大差異，他霸氣的說：「就是把分數打回來就對了。」

與林佳緯一樣，王念好在這段集訓期間都專注在中華隊訓練上，與球團簽約的部分都交由經紀公司處理，「當然心情會比較篤定，但也沒想太多，現在就是專心備戰。」

林佳緯則說：「簽約後的心情跟當初被選上時都是一樣的，現階段都是專注在集訓中，希望能在場上有所發揮、為球隊做出貢獻。」與王念好續扛中心棒次，他表示，壘上有人時就是要把隊友送回來，希望每次打擊都是有貢獻的。

連2年出征U18，今年林佳緯身上有更多責任感，希望能夠帶領好學弟，也要打給未來的球隊看，更希望能在滿場自家球迷加油聲中出賽。