以高級訂製服起家的DIOR，今年6月在義大利科莫湖發表Les Jardins de la Couture系列珠寶，全系列以高級訂製服為設計靈感，引起廣大迴響，在台灣VIP的期盼之下，全系列珠寶即起至29日華麗登台，總共展出230件、總價約45億的珠寶作品，以精湛的珠寶工藝鑲嵌繽紛絢麗的彩色寶石，詮釋高訂服常見的華麗蕾絲、花朵刺繡等元素，充滿奢華時尚品味。

以高級訂製服起家的DIOR，以高級訂製服為靈感打造Les Jardins de la Couture系列珠寶。（DIOR提供）

DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane於1999年掌舵後，即頻繁使用彩色寶石建構DIOR的奇想珠寶花園，今年，她將DIOR最引以為傲的高級訂製服融入設計當中，以珠寶詮釋DIOR代表性作品如花冠裙、刺繡、錦緞玫瑰、花卉飾邊、田園印花等，藉此向DIOR卓越不凡的高訂服致敬。

奧斯卡影后楊紫瓊佩戴Les Jardins de la Couture系列花朵風珠寶作品，優雅動人。（DIOR提供）

Victoire de Castellane出身於南法貴族世家，小時候就經常把玩媽媽收藏的珠寶和寶石，將珠寶當作玩具拆解組裝，對她來說珍稀寶石的價值不在金錢多寡，而是寶石本身的美感，因此常能跳脫傳統珠寶設計的窠臼，盡情揮灑創意，例如今年Les Jardins de la Couture系列珠寶有件要價近千萬元的鑽石腳鍊，大膽將要價不菲的鑽石繫在腳踝，如此豪奢與恣情快意，創意完全不受侷限。

DIOR發表全新Les Jardins de la Couture系列珠寶， 圖為Buisson Couture紅寶石項鍊，3億4500萬。（DIOR提供）

Les Jardins de la Couture系列鑽石腳鍊，950萬元。（DIOR提供）

今年珠寶展上主打Buisson Couture紅寶石項鍊，也是最能表現Victoire de Castellane的代表作品，精選一顆12.14克拉紅寶石當作主石已是奢華破表，她又以粉紅剛玉、紅色尖晶石等彩色寶石勾勒花團錦簇、繁花盛開的壯麗美景，花朵層層堆疊，華麗烘托出3億4500萬身價，成為全系列之最。

DIOR Buisson Couture祖母綠耳環，3500萬元。 （DIOR提供）

DIOR Tres Cher Dior粉紅剛玉鑽石戒指，1050萬元。（DIOR提供）

Tres Cher Dior紅寶石耳環的主石為逾1克拉的紅寶石，輔以粉紅剛玉搭襯，勾勒出繁花嬌嫩欲滴姿態。Buisson Couture祖母綠耳環則以祖母綠搭配沙弗萊石、粉紅剛玉、粉紅尖晶石，紅綠對比色調，更能展現繁花綻放之美。

DIOR Galon Fleuri鑽石耳環，2200萬元。（DIOR提供）

Galon Fleuri藍寶石鑽石項鍊與珠寶表，也是讓人眼睛一亮的佳作，其中一只Galon Fleuri藍寶鑽石神祕表，表蓋上鑲嵌4.02克拉枕形切割藍寶主石，在白鑽與藍寶簇擁之下，於方寸間建構出動人的迷你花園。另一只Galon Fleuri粉紅剛玉神祕表，錶蓋上鑲嵌逾4克拉枕形切割粉紅剛玉主石，表殼鑲嵌藍寶石、紅寶石、黃色剛玉、沙弗萊石等，勾勒迪奧先生的夢幻花園。

DIOR Galon Fleuri粉紅剛玉神秘表，2400萬元。（DIOR提供）

DIOR以珠寶工藝詮釋花冠裙、刺繡等，藉此向DIOR高級訂製服致敬。 （DIOR提供）