美國共和黨於周三（23日）晚上9時（台北時間24日上午9時），在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）舉行黨內總統候選人首場辯論，各候選人就如何扭轉民主黨籍總統拜登的經濟政策展開辯論。

綜合外媒報導，參加本次首辯的總統候選人有，佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）、美駐聯合國前大使海利（Nikki Haley）、美前副總統彭斯（Mike Pence）、阿肯色州前州長賀勤森（Asa Hutchinson）、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）、商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、南卡羅來納州聯邦參議員史考特（Tim Scott），以及北達科他州州長柏根（Doug Burgum）。美國前總統川普此前已宣布不會參加此次首辯。

首辯的第一個問題是請候選人，就拜登政府的政策以及選民對高通貨膨脹的擔憂做出回應。

對此德桑蒂斯說，必須扭轉「拜登經濟學」（Bidenomics），讓中產階級家庭有機會再次取得成功，「我們需要降低你們的油價，開放所有能源生產，我們將成為能源主導者」。

參議員史考特則說，拜登執政期間，聯邦支出助長了通膨，通膨率達到了40年來的最高點。他指出，「拜登經濟學」已經導致普通家庭失去了1萬美元（約新台幣31.7萬元）的消費能力。他說，可以通過關上華盛頓的「水龍頭」，把錢送回各州來阻止這種情況。

近幾個月來，美國就業崗位增加，國內生產毛額（GDP）穩步增長，通膨率降溫，種種數據讓拜登政府受到鼓舞。不過，民意調查顯示，選民仍對拜登執政期間的經濟狀況表示不滿。

目前首辯仍在進行中。

《ABC》報導稱，民主黨正在觀望共和黨的這場辯論。民主黨人已就墮胎和社會保障等問題準備好攻擊手段，但黨內官員認為，隨著選舉周期的推進，候選人在全國電視上發表的具體言論可能會成為有力的炮彈。

民主黨全國委員會（DNC）發言人穆薩（Ammar Moussa）指出，共和黨初選一直是一場圍繞「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）主題的競賽。無論口號的提出者川普是否上場，首辯講台上都將出現更多這樣的場景。