日本政府決定今天中午開始排放核汙水（氚水），首波排放預計持續17天，會將約7800噸的「核處理水」排放入海，外界關注蔡政府因應情形。對此，行政院24日指出，廢水將在1至2年到達台灣海峽，4年後濃度達最大值，「對台灣附近海域輻射安全影響是可忽略程度」，未來會以國家安全標準檢測評估，確保海域與民眾安全。

行政院發言人林子倫表示，政府早在2020年超前部署成立跨部會平台，秉持科學專業監測評估、參照國際標準嚴格監測、為國人安全與健康把關3大原則，另通過執行掌握排放源頭資訊、強化海域與海產輻射監測、建立海洋擴散評估模式與建置資訊公開平台等4項配套措施，維護國人健康跟台灣海域輻射安全。

林子倫強調，政府三度赴日實地考察，針對海水漁產、環境、生態樣貌與日本進口食品，進行採樣跟檢測，目前未有輻射異常狀況；根據原能會掌握，國際原子能總署邀集中國大陸、韓國與美國等11會員國組成調查團，認定日本排放計畫符合國際安全標準。

他進一步說明，原能會與氣象局合作畫出擴散模型分析圖，顯示1至2年部分廢水將達台灣海峽附近，並在4年後達濃度最大值，但觀察相關數值，皆低於台灣海域原先平均值，「對台灣附近海域輻射安全影響是可忽略程度」。

他提到，政府將持續透過資訊平台與相關資訊公告給外界知悉，並以國家安全標準檢測評估相關數據，來確保台灣海域與民眾安全。