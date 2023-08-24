男子靠低價販售BMW、Porsche等汽車精品，短短5個月不法所得百萬餘元。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子販售高仿BMW熊娃娃、吊飾，疑似因台灣BMW原廠並未提供，引起BMW車商注意並報警。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子販售高仿BMW熊娃娃、吊飾，疑似因台灣BMW原廠並未提供，引起BMW車商注意並報警。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在男子住家、倉庫查獲大批高仿汽車精品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在男子住家、倉庫查獲大批高仿汽車精品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

29歲林姓男子去年下旬從大陸買進大批BMW、Porsche等汽車品牌雨傘、熊娃娃等精品，再賣給特定網路賣家、二手車行與民眾，短短5個月爽賺百萬，由於大批連台灣BMW原廠車商未生產的熊娃娃、精品在市面出現，疑似令BMW車商注意報警。警方獲報調查，循線逮捕林男，查獲3792件精品，侵權市值高達700萬餘元，全案依商標法送辦。

汽車精品深受購車族喜愛，也是不少車行業務員交車時作為贈品討好客戶的手法，因此林男看中商機，去年10月從認識大陸廠商買進大批BMW、MINI、Porsche等汽車品牌雨傘、娃娃、鑰匙包、保溫壺等精品，隨即以低於市價3成價格賣出，仿冒品中大部分賣給特定網路賣家，剩餘一小部分自行放在網路平台拍賣獲利。

據悉，林男購買仿冒品主要是以大陸BMW車商提供精品為主，與台灣BMW車商提供精品有些許差異，疑似當時市面突然出現大量非台灣BMW車商提供的娃娃、吊飾，引起台灣BMW車商注意並報警求助。

保安警察第二總隊刑事警察大隊偵三隊獲報展開調查，發現林男進貨高仿精品中，外觀幾乎與正品無異，甚至附有商品標籤，令一般消費者、二手車行難以辨別真偽，進而上當受騙，經過多日循線調查，鎖定林男位於仁武區住家、三民區倉庫，今年3月間兵分2路進行搜索，將林男逮捕到案。

保二刑大偵三隊在林男住家、倉庫中，一舉查獲BMW、MINI、Porsche帽子、鑰匙包、抱枕、吊飾、保溫瓶、面紙包、雨傘及杯子組等3792件精品，短短5個月就獲利百萬餘元不法所得，估算侵權市值高達新台幣700萬餘元。

林男訊後依商標法移送高雄地檢署偵辦；據悉，BMW雨傘市價高達3000元，而林男卻以500至1000元售出，有賣家、二手車行喊冤，紛紛表示不知情，後續保二刑大偵三隊溯源金流，釐清是否有其餘被害者。