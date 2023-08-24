負責嘉南平原灌溉與民生產業供水的曾文、烏山頭水庫24日蓄水率合計已升破7成，南區水資源局表示水情稍緩解，明年的1期稻作恢復供灌樂觀，惟7月到8月21日以來的累積降雨量，僅為歷年同期8成左右，仍盼持續降雨。

農水署嘉南管理處評估，今年秋冬雜作到明年1期稻作與春季雜作約需3億5000萬噸灌溉用水，曾文與烏山頭水庫8月以來受惠西南風帶入豐沛雨水，曾文水庫蓄水率自3日的2成3，24日已破7成1，增加了2億4000萬噸水。2水庫合計蓄水量更已達4億1000多萬噸，蓄水率合計7成1，預估明年1期稻作樂觀恢復供灌。

南水局提醒，曾文與烏山頭水庫除灌溉功能，還負擔部分民生與產業供水，現有蓄水量雖可滿足到明年灌溉用水，還需考量民生與產業用水的供應量。目前先以完成2期稻作第1、2組地區供灌為目標，後續再與農政單位檢討供灌。

曾文水庫集水區7月以來累積降雨量942毫米，仍低於歷年同期平均的1204毫米，往年此時水庫的蓄水幾乎接近滿庫，今年僅7成滿。

南水局自去年8月中開始，每周1次召開抗旱會議，至今仍持續，台南市仍為全台唯一亮綠燈「水情提醒」的城市，其餘皆已藍燈，評估曾文水庫仍需持續降雨。

南水局表示，根據經驗，西南風為南部山區帶來的雨量，經常比颱風雨還顯著，卡努颱風雖未過境台灣，帶入的西南風豐沛雨水卻是意料之外，成為今年挹注曾文水庫的主因。