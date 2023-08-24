【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後遭《中天》記者追問父親賴勁麟相關問題時不慎摔倒，卻反控《中天》記者推她。對此，國民黨台北市議員鍾沛君以「假摔仔」狠酸賴品妤，並認為賴品妤急了，便上演「碰瓷」假摔。

賴品妤在臉書提到，她出席醫療記者會時，遭到《中天》記者狂追，因此摔倒在地，東西也灑了一地。鍾沛君今則以「賴品妤，妳個假摔仔，好了啦！」為題發文，並認為賴品妤就是無法回應她在台灣反服貿，收割政治紅利，爸爸卻搞服貿協會，發兩岸財的相關問題，記者就只好繼續追問。

鍾沛君諷刺表示，賴品妤急了，就在眾目睽睽之下上演「碰瓷」假摔，誣賴記者推她，還火速發臉書討拍，整個一條龍造謠，手段太低級。鍾沛君強調，現場有多家媒體記者，眼睛在看、攝影機在拍、手機也在拍，馬上可以「電視輔助判決」還原真相，否則被誣賴的記者，只怕百口莫辯，會活活被小公主親衛隊的口水淹死。