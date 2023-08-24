桃園市56歲黃姓男子今上午駕駛小貨車在新屋區中山東路欲從路邊起步迴轉，與駕駛廂型車直行的46歲薛姓男子發生擦撞，導致廂型車側翻橫倒路中，2名駕駛酒測值均為0，詳細肇責仍待警方釐清。
楊梅警方指出，24日上午約9時32分，在新屋區中山東路一段66號前，黃男駕駛自小貨車要從中山東路的路邊起步迴轉往新屋方向時，薛男駕駛廂型車沿中山東路往中壢方向直行，薛男見小貨車迴轉反應不及，2車發生擦撞。
楊梅警方表示，所幸僅薛男身體輕微擦傷，經檢測，雙方駕駛酒測值皆為0，詳細事故發生原因，尚待警方調查釐清中。
桃園市56歲黃姓男子今上午駕駛小貨車在新屋區中山東路欲從路邊起步迴轉，與駕駛廂型車直行的46歲薛姓男子發生擦撞，導致廂型車側翻橫倒路中，2名駕駛酒測值均為0，詳細肇責仍待警方釐清。
楊梅警方指出，24日上午約9時32分，在新屋區中山東路一段66號前，黃男駕駛自小貨車要從中山東路的路邊起步迴轉往新屋方向時，薛男駕駛廂型車沿中山東路往中壢方向直行，薛男見小貨車迴轉反應不及，2車發生擦撞。
楊梅警方表示，所幸僅薛男身體輕微擦傷，經檢測，雙方駕駛酒測值皆為0，詳細事故發生原因，尚待警方調查釐清中。
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