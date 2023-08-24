有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood），22日賣光所有輝達股票後，輝達周三（23日）公布亮眼財報，激勵盤後一度狂噴漲逾10%，加上周三股價上漲3%，換言之，伍德恐錯過13%報酬。外媒表示，輝達即將公布的財報，將印證這次女股神是否再次「犯錯」，而網友也急問「女韭神 什麼時候賣TSMC」。

輝達第2季營收135.1億美元，季增 88%、年增 101%，創史上新高，優於市場預期112.2億美元；毛利率71.2%、高於去年同期45.9%。調整後淨利67.4 億美元，每股EPS為2.7美元，較分析師預期2.09美元大幅增加。

本季財測樂觀，輝達第3季營收預估160億美元，打敗分析師預估的126.1億美元，意味著當前季度營收年成長達到170%。輝達周三（23日）股價上漲3.17%至471美元，在公布財報與財測後，盤後飆漲逾10%，一度衝上517美元。

巴隆周刊（Barron's）報導，伍德旗下的方舟新世代網路ETF在22日拋售價值超過100萬美元（約台幣3200萬）的輝達股票，幾乎是所有輝達持股，並買進荷蘭支付公司Adyen股票； 報導指出，輝達即將公布的財報，將印證這次女股神是否再次「犯錯」。

女股神賣光輝達持股，引發PTT網友討論，「女股神 QQ」、「這次女股神真的厲害，才一天就有效果」、「改名囉～～女瘟神 Tesla 買了大跌... NVDA賣了....大漲！」、「謝謝女股神 大家賺爛了」、「感謝最強冥燈」。

還有其他網友表示，「今天又要感恩老黃讚嘆老黃了」、「台股一堆代工的 早就漲300% 今天算利多出盡了」、「都給你賺就好了..毛利71%是什麼鬼」、「台廠還是要看明年啦」、「台廠營收為什麼跟不上Nv成長真的有待觀察」「買AI就買正牌的 台股那些摸到邊也在瞎漲」。