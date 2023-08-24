民進黨總統參選人、副總統賴清德結束出訪行程，啟動新一波選戰節奏，9月將推出「國家希望工程」系列政見，預計9月初召開第一場，目前規劃至少五場以上，黨內高層透露，賴清德將以總統參選人身份提出政見，將以民主和平、創新繁榮、公平正義等面向，提出有可行性的政策。

黨內人士指出，賴清德在8月「國際月」之後，週五與外國媒體茶敘、9月開始將以「政策」作為主軸，重點是端出牛肉、推出各項政策，首場記者會將會聚焦於報告「國家希望工程」全貌。雙十國慶後，選舉節奏將會進入選戰的熱期，10月中旬開始，總統、立委參選人各地競選總部將會陸續成立。

黨內高層指出，賴清德的政見主要透過民進黨智庫新境界文教基金會、青平台、台灣智庫討論、凝聚，且花了很多時間討論政策架構。民進黨希望「國家希望工程」政策不是幾句口號，而是真的有可行性。

至於藍白陣營營造「下架民進黨」的氛圍；選舉操盤手認為，這是在野黨想要營造的氛圍，執政黨必須讓人民相信：若民進黨繼續執政，賴清德延續總統蔡英文的執政路線，台灣會更好，正面積極溝通交流、反省不足，

他認為，政黨輪替是民主化正常現象，但政黨輪替要有實質理由來支撐，相信民眾也會思考，若是換一個人，台灣會更好嗎？