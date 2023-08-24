民進黨總統參選人賴清德目前民調領先其他兩個政黨總統參選人，不過區域立委陷入苦戰，民進黨內高層表示，總統選舉出現綠藍白「三腳督」，多數區域立委選區只有藍綠兩組，一定會出現分裂投票的狀況。

至於藍白合部分？黨內高層認為，比較大狀況是藍藍可不可合？民進黨總統、立委選舉的戰略是「母雞夠強小雞會跟上，水漲船高」，但有些政黨是「母雞啄前面小雞」，「我們是母雞帶小雞」；至於蔡英文總統有會有重要角色，在各領域一定幫助賴清德，這是毫無疑問的，民選總統以來，小英總統的滿意度是很高的，對賴清德是有很大助力。

賴清德目前聲勢很高，但是民進黨立委席次要拼過半，難度頗高；黨內高層指出，總統選舉「三咖督」狀況下，區域立委選情不容樂觀，尤其是這次總統、立委選舉並沒有「對齊」，總統選舉有藍綠白3組，多數區域立委選區只有藍綠兩組，「1對1」，對民進黨陣營來說，不見得是有利的因素，一定會有分裂投票的狀況。許多2020年「險勝」的選區，這次選情難料。

至於賴清德選情，黨內高層認為，賴清德在綠營黏著度跟集中度相對穩定，算蠻高度集中，但是綠營支持者不應該只有自己投票，要有動力跟熱情要去經營、催票，還有中間選民是要去追求目標。

他強調，現階段是鼓勵各選區立委參選人各自去衝，賴清德也將配合國政與百工百業後援會成立行程，赴各縣市的時候，安排與立委參選人「合體」，例如拜廟、與地方幹部座談、小型演講、客廳會等。最後一定會在席次最大化考量上，分出幾個「重點區域」，