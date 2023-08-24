文化部113年預算近300億元，創歷史新高！行政院會今（24）日通過113年度中央政府總預算，文化部主管預算獲編268.66億元，較112年法定預算跳增64.4億元，成長幅度高達近32％，加計前瞻預算29.59億元，總計113年預算達298.25億元。

文化部長史哲表示，疫後首年預算編列以堅韌步伐支持藝文界，包括重新把脈業務，以黑潮計畫全面照顧文化藝術6大面向，核定4年100億元，113年30億元預算；成年禮金擴大適用至16～22歲，帶動藝文消費市場；公視預算落實修法目的，捐贈預算成長2.5倍至23億元；公共建設務實解決文資問題，國家級文化場館促文化平權。

文化部說明，從現況及國際政策分析、討論問題及痛點、檢討及提出策略、規劃實施步驟與預算規模，以及反覆的與行政院及跨部會報告、討論、修正後，獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算的「2023暨2024-2027匯聚臺流文化黑潮計畫（1 plus 4－T-content plan）」。

所謂黑潮計畫，是以臺灣文化內容為核心，涵括藝術文化原生故事、出版文化原創文本、創意文化在地培養皿、影視音文化國際臺流、科技文化應用突破、文化外交國家軟實力等文化藝術6大面向、26個執行工作項目。

其中，影視音因具備文化內容產業火車頭效益，以及擴散性、帶動力、較高黑潮經濟效益的可能性，文化部在具體分析好萊塢及韓國等經驗後，提出鼓勵民間內容製作業者開發國際市場與國際規格的臺灣故事內容、打造國際規格臺流戲劇及綜藝影視內容、製播臺灣大河劇或時代劇等工作項目，期盼從故事文本開發到製作，帶動影視人才技術及製作規模提升，並拓展國際市場。

針對出版業面臨閱讀式微、銷售市場低迷現況，文化部今年起持續實施圖書優化採購、擴大計次電子書借閱，以及創新書市、成年禮金獨立書店加碼政策等，分別在創作、出版、通路端規劃扶植策略。為開拓市場規模，也將與臺文館整合分工，增加投注資源於拓展外譯量能、版權推廣及海外行銷策略，提升臺灣出版內容國際能見度。

在藝術文化方面，疫後已積極展開表演藝術庄頭劇場、藝術入校等，將再瞄準需求對應資源，包括支持美術館或博物館品牌開展及典藏轉譯應用、強化視覺藝術創作發展及參與國際展會、創新藝術展會辦理型態、傳統戲曲保存及主流化等。

另為解決過去預算不足，以致累積高達400多件文資申請案未審退回、部分文資損毀尚缺經費修復等情形，經全面盤點各縣市文資現況，務實提出「歷史與文化資產維護發展計畫（第五期）」申請，獲行政院核定6年（113-118年）共159.44億元預算，首（113）年計編列22.03億元。

國家級場館部分，除國家鐵道博物館邁入工程重點階段；即將於今年底先行開展的國家漫畫博物館113年獲編列3.32億元，將辦理園區策展、營運及主場館規劃設計，以及園區室內裝修、景觀、修復等工作；國立臺灣歷史博物館第二期擴建計畫經行政院初步同意經費30億元，113年編列1億元進行規劃設計。

此外，《公共電視法》今年完成修法，解開凍結23年每年固定9億元捐贈經費的緊箍咒，文化部於113年預算具體落實修法目的及回應朝野建議，捐贈預算增加至23億元，成長2.5倍，並依公視法規定，明列「公視應依業務運作需求，提出年度工作計畫，並保障族群頻道經費專款專用」。

其中，編列6億元用於製播兒少原生內容及節目，保障兒少近用權及提升臺灣原創動畫內容製播量能；以及開發、孵育臺灣多元原生內容與劇本，帶動產業連結及效益擴散。

今年首度發放的1,200點文化成年禮金，113年度起確定擴大規模至16～22歲，適用共約150萬人，文化部將藉由消費市場成長的利基，鼓勵藝文消費點推廣加碼、媒合民間資源挹注，促進藝文消費人口擴增，帶動藝文產業永續發展。

文化部113年公務預算在「基本運作需求及法律義務支出」，獲編204.91億元、年增51.35億元，「公共建設計畫」預算56.94億元、年增12.7億元，「科技發展計畫」編列6.81億元、年增0.35億元。