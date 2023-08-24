國民黨團今召開記者會，痛批民進黨「2025非核家園」是錯誤的能源政策。（實習記者張名杰攝）

國民黨團今召開記者會，痛批民進黨「2025非核家園」是錯誤的能源政策，不但造成台電瀕臨破產，推行綠電也引發多起綠電弊案，貪腐處處可見，這是蔡英文總統執政留給中華民國最大的爛尾樓，將是下一任政府棘手的爛攤子。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，蔡政府對外宣示2025非核家園，就是從蔡政府上台執政到卸任下台，留給台灣最大的爛尾樓，帶來缺電、電價上漲以及貪腐。他說，蔡英文曾表示「絕對不會遇到缺電」，但蔡政府上任7年多，全台就總共發生5次大停電，「從美僑商會到國內工業總會、台積電，沒人相信不會缺電」。

曾銘宗提及，蔡英文2016年曾說「電價在我們預估的10年內，不會有大幅上漲的可能」，但在蔡英文任內就已經漲了3次電價，顯然已經跳票；他也質疑，台電虧損已經達3077億元，未來該如何處理？是不是選後才要調漲電價，最後仍由全民負擔。

曾銘宗說，蔡政府執政8年，留給中華民國最大的爛尾樓是，第一，封存核四損失2828億元，將由全民買單；第二，台電截至今年6月底，台電累積虧損3077億元，由全民負擔。第三，未來缺電屬於國安問題，影響中華民國生存發展；第四，缺電會影響160萬家中小企業生存發展，以及2300萬人民用電權益；第五，綠電處處是貪腐。

國民黨立院黨團副書記長吳怡玎表示，國人和產業關心的是電夠不夠用？穩不穩定？更重要的是夠不夠乾淨？工業部門將近74％間接碳排使用台電電力，即便國內產業如何精進減碳製成，但因為使用台電「很髒的電」，仍然會被課徵碳稅。

吳怡玎質疑，蔡政府鼓勵產業根留台灣，但若我們的電力產生的碳排無法降低，又如何跟全世界競爭？唯一解方只有核能，全世界減碳趨勢也朝此前進，但從行政院長和行政院發言人還在告訴人民，世界潮流是廢核，這根本是大笑話。

吳怡玎舉出韓國近期宣布將使用零碳能源，而零碳能源不是只有再生能源，更包括了核能。因此，吳怡玎呼籲民進黨，不要只為了充飽自己的荷包，一直鼓吹再生能源，必須看清楚，國際趨勢就是零碳。

國民黨立院黨團書記長謝衣鳯表示，美國商會今年6月7日發表的「台灣白皮書」曾表明，台灣從決定逐步廢核以來，未來能源能否供給無虞，高度取決於再生能源開發，以及更加依賴液化天然氣。但令人憂心的是，台灣雖然力求大幅調整能源結構，然而進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。

謝衣鳯指出，根據台電發電結構統計，2022年再生能源佔8.6％，若要達到2025年佔比20％，完全不可能。而2022年核電佔比9.1％，2025年要完全歸零，目前看起來也不可行。目前倚賴的燃煤與燃氣，尤其液化天然氣價格相當昂貴之下，是不是隨時都要面對缺電和電力不穩的問題？

謝衣鳯強調，以目前所有數據顯示，綠電更新速度遠遠不及產業界需要的速度。如果政府沒有提供足夠的綠電，會讓具有競爭力的公司，又該如何在國際舞台上與其他國家競爭？台灣的綠電發展，淪為民進黨執政的金庫，更是弊案叢生。

謝衣鳯表示，根據台電最新的簡明損益表，跟去年同期相比，今年1至6月營收為3760億元，增加861億元，營收增加的原因，可能與漲電價有關。而在支出部分為4990億元，遠遠大於收入，也較去年成長了146億元，絕大部分來自於燃料費的增長，總計今年台電累計虧損，已經達到1230億元。

謝衣鳯指出，再根據台電資產負債表，即便台電資本額增加了1500億元，淨值為2098億元，若扣除核四帳上價值2838億元，則淨值為-740億元，等於台電已經破產，縱使蔡政府不斷補貼台電，但台電虧損依舊越來越大，累計虧損已經達到3077億元，台電的虧損，都將是所有國人背負的隱藏債務，蔡政府錯誤的能源政策，將由全民一起來扛，蔡政府必須向國人清楚交代。