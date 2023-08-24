大陸民眾熬過新冠疫情三年，從五一假期的人山人海，到暑假熱門景區的一票難求；從山東淄博的燒烤，到西北沙漠里的駱駝，再到風口上的研學團，好久不見的熱鬧景象都回來了。旅遊已經成為很多人生活的一部分。朝九晚五的打工人，有錢有閒的銀髮族，充滿活力的00後，用他們自己的方式，瘋狂旅行。

據界面新聞報導，旅遊行業的復甦，非常直觀的體現在了旅遊平台的財務業績上。同程旅行在第二季實現收入28.7億元（人民幣，下同），同比增長117.4％；經調整淨利潤5.9億元，同比增長428.9％；平均月付費用戶4220萬，同比增長52.3％。這三項業績指標，都超過了疫情前，創造了歷史新高。

這已經不能用「復甦」來形容，而應該叫「爆發」。

旅遊行業在疫情之後一定會恢復，是很多人的共識，但恢復得如此徹底、增長如此迅猛，還是超出了市場預期。尤其是在整體經濟增長放緩、消費依然乏力的背景下，顯得格外亮眼。

讓人好奇的是，這個行業發生了什麼？火爆的增長勢頭能持續多久？

這屆遊客，真敢花錢

南方某四線城市的於菲，今年暑假發起了一場聲勢浩大的進京之旅——5個寶媽帶著6個孩子，組團來玩。

對於這趟「報復性旅遊」，於菲的期待是一定要玩好。一個起碼的標準是，每晚必須要住五星級酒店，市內交通還約了專車接送。為了讓孩子在北京環球影城玩好，她更是花三、四千元訂了園區內的酒店，加上門票、優速通，又花了近3000元。

作為一個普通的工薪階層，如此豪氣的消費方式，並不符合她的經濟實力。

她的出發點很樸素：「因為帶孩子，所以要條件好一點。出來玩就好好玩，回去了就努力搬磚賺錢。」

同樣在這個暑假來北京旅遊的80後孟玉，在北京王府井瘋狂購物，服裝店的店員看到她買的實在太多，送了她一個箱子。她把衣服打包，直接寄回老家了。

這樣的「名場面」，已經有兩三年不見了。來自非一線城市的人們，在北京的大商場隨便「揮霍」幾下，就能花掉一個月工資。但他們覺得很值。

生活在雲南某五線城市的楊風帆退休了，他計劃今年10月去貴州，行程里有一個重要的目的地——茅台國際大酒店。接近700元一晚，在當地算很貴了。

有句話叫「醉翁之意不在酒」，他遠道而來的意圖，正是在酒。因為他聽說，在這個酒店吃住，能獲得原價購買茅台酒的名額。他需要這個名額。

退休後，楊風帆加入旅遊大軍，開始大陸全國各地自駕遊。他曾在廣西一個叫長壽村的地方，買了好多箱礦泉水、菜籽油，因為當地村民說能長壽。全國很多景點他都去過了，有些還會隔兩年「復習」一遍。

像他這個歲數的人，退休後有的是時間，每個月的退休金，完全夠負擔自己的旅行了。除非某一天他再也走不動，旅行才會停止。

這些來自小城鎮的人們，正在源源不斷加入旅行的隊伍。過去，旅遊消費的主體是大城市的精英人群，現在，人群不斷從一線城市向非一線城市擴散。

2022年大陸國務院印發的《「十四五」旅遊業發展規劃》明確指出，中國將全面進入大眾旅遊消費時代。

同程旅行的數據驗證了這一趨勢。其平台上居住在非一線城市的註冊用戶佔比約87％。第二季微信平台新增付費用戶中，約70％來自非一線城市。而隨著這些人更願意為旅行花錢消費，讓同程旅行的月付費用戶衝到了4220萬人，付費率達到15.1％，創三年來新高。

除了非一線城市人群，Z世代的年輕人，是另一批正在崛起的旅遊生力軍。

大二在讀的大學生沈裕，從今年3月開始「特種兵式」旅遊。這是一個瘋狂的同學。他能做到一天一個城市，無間隙打卡。5月下旬他去了江蘇，朋友圈上一秒還在南京，下一秒就到了北京。

他只用了六天時間，就打卡完了北京幾乎所有的知名景點。比如他抵京的當天，安頓完行李，就奔往國家博物館、人民大會堂、前門大街、北京CBD……

半年之內，他幾乎把大陸全國玩遍了。「都以為他休學了，因為天天在旅遊。」有同學評價。

小眾景點火了 冷門城市贏了

在旅行目的地的選擇上，一個明顯的趨勢是，一些小眾景點、冷門城市，今年特別受追捧。

同程旅行數據顯示，五一假期期間，「小眾」相關旅遊搜索熱度環比上漲172％，「冷門」相關旅遊搜索熱度環比上漲113％，大陸國內三線及以下城市酒店預訂量較2019年同期增長超過150％。

在一線城市上班的杜豐，今年春天去了一趟霞浦，這是福建寧德市下屬的一個小縣城，曾是一個很普通的小漁村。因為這裡有全國最美的灘塗，能拍出好看的照片而出圈。

景區的火爆程度超出杜豐想象。在去往高羅沙灘的路上，擁擠的車流從上午10點一直堵到下午2點。城裡的夜市，每個攤位前都是排大長隊，夜裡12點依然門庭若市。

即便如此，杜豐依然留戀當地的美景，並打算今年9月再去距離霞浦不遠的平潭島。那同樣是一個小眾的地方，沒有5A級景點，也沒有大城市裡完善的娛樂設施。「去那裡坐坐，吹吹風，就挺好。」

20歲的大學生趙婷，每次出去旅行，都會特意避開人流量大的地方。「出去就是放鬆，不需要去人山人海的地方，擠著拍照，一旦看到打卡點，人多就不想去。」

旅行的目的地在發生變化，旅行的方式同樣在變。

很多人之前出遊習慣報團，跟著導遊走，現在自由行非常普遍。出行的團隊規模越來越小，小團出行成為趨勢。

趙婷喜歡跟一兩個好友小團隊出行，因為人少可以有商有量，互相遷就，參與感強。

她最糟糕的一次旅行，是去年跟著學校社團的幾十個人，去山上看星星。因為人太多，她感覺很難融入。「別人不會顧及你的想法，個人的發言權被削弱了，決定權在領頭人那裡。」她說，在那以後，她再也沒有跟很多人集體出遊過。

於菲這次暑期親子遊，是報的定制團。旅行社相當於一個服務方，只負責訂熱門景點門票、遠途景點接送，行程可以自己規劃，酒店、餐廳都是自己選擇。

這種方式既省去了訂票和交通的麻煩，也實現了高度的個性化和自由度。

分散的出行需求，把大團拆成了小團，很多原本集體付費的項目，變成了單獨付費。對於旅遊從業者而言，通過服務變現的機會增加了。

楊風帆不喜歡傳統模式的旅行團，一直都是自駕遊。今年，他和老伴從西雙版納自駕去三亞，然後去西藏，再去北京，又去了一趟青島和淄博，然後一路向北到達哈爾濱和赤峰。兩個人，一輛車，跑遍了大半個中國。

旅途中，他們沿路休息，邊開邊玩，每到一個地方，都會品嘗當地的美食，體驗當地的生活，為拉動當地旅遊經濟做出貢獻。

這種「漫無目的」的旅行方式，在一些退休銀髮族中很受歡迎。對於年輕人而言，因為要上班、上學，時間有限，所以目的性更強，基於興趣的旅行更普遍。

「特種兵」沈裕今年參加了很多明星的演唱會，基本能做到一個不落。每一場演唱會，對他都是一次跨城旅行。海南、天津、北京、蘭州……他奔波於各個城市，出現在不同的明星演唱會現場。

這讓他花費不菲。熱門航線的機票價格動輒上千，有些明星演唱會門票一票難求，酒店、打車、餐飲加起來也是一筆不小的費用。

綜合來看，人們的旅遊方式正在變得越來越多元，過去那種「上車睡覺，下車拍照，餓了啃麵包」的團體出遊方式不再受歡迎。

不同背景、不同圈層的消費者，越來越側重意義消費，更注重旅遊體驗。場景化、互動化的沈浸式體驗，對人們的吸引力增加。一座城市的特色美食，一個地方的民族文化，一場音樂會，甚至只是一個絕美的海灘，都可能觸發一場旅行。

需求越來越多樣，越來越個性化，人們能花錢的地方也變多了。而這也正是旅遊行業的機會。

旅遊行業的新機會 藏在結構性變革里

旅遊行業的消費人群、消費需求都在變，倒逼供給側不得不變，催生了一批新的旅遊產品和服務。

比如一些酒店推出的「考試房」、「寵物房」、「電競房」，就是為特定人群量身定制的新型住宿產品。

再比如今年很火的研學。陝西銅川陳爐古鎮的一家瓷坊店老闆透露，今年古鎮景區的遊客明顯多了起來，他們將畫瓷、拉坯和研學項目結合起來，單月收益就有十來萬元。

電競、研學、非遺、音樂、市集，每一個場景跟旅行結合，都能變成全新的旅遊服務。

同程旅行聯合騰訊音樂、葛仙村度假區，推出了TMEA音樂盛典和同程葛仙村音樂節；與桂林打造了飛兒萌造夢市集；還聯合英雄聯盟、王者榮耀打造了「同程杯」電競賽事。這滿足了很多基於興趣出遊的年輕人的細分需求。

普通人獲取這些服務的場景有很多，微信小程式、短視頻、地圖應用，以及線下實體網點，同程旅行通過多管道佈局，降低了門檻。

今年旅遊行業強勁復甦，如何抓住最新的方向和趨勢，從供給側更好地跟需求側匹配，真正激活市場活力，成為很多從業者關心的話題。這其中蘊藏著巨大的市場機會。

北方某城市的80後小老闆李勁道，今年五一期間專門去淄博玩了兩天，現場的超高人氣讓他感到震驚。不過，讓他印象最深刻的，不是燒烤攤的烤串，而是整座城市對旅遊服務的包裝、打造。

他說，「去之前我以為淄博燒烤走紅是因為口味，去了之後我發現是因為服務。淄博對燒烤的營銷，對山東好客文化的輸出，以及對旅遊安全的一系列保障，會讓你覺得這一趟旅行是值得的。」

人們「進淄趕考」，是為了燒烤，卻不僅是燒烤。很多人抱著玩一趟的心態，在這個城市獲得了一種全新的體驗。

如果能站在城市管理的視角去設計旅遊產品，我們會發現旅遊行業還有很大升級空間。

最直觀的是交通問題。很多人習慣了在線訂票，但在一些小城鎮，線上化率還很低，紙質車票和線下結算依然佔主導。尤其像長途車這樣的交通資源，非常分散。

過去幾年，旅行行業一直在做低線城市交通票務的數位化，試圖打通從省會城市到下屬城鎮的各大節點。今年，同程旅行將旗下微信小程式「乘車唄」正式升級為「城市通」，把火車票、機票、酒店、打車、度假等業務資源整合在一起。

「城市通」的升級，只是城市旅遊服務升級的一個縮影。現在很多城市都在推進智慧旅遊建設，把旅遊服務納入到城市基礎設施中去。成都雙流國際機場、宜昌三峽機場與同程旅行合作，打造數位化平台、綜合會員計劃及聯運解決方案，就是一個典型的例子。

這些看不見的工作，會在未來逐漸體現在旅遊產品和服務裡，內化成遊客的切身體驗。

結語

任何行業都會有週期，趨勢一旦形成，將很難逆轉。

如今中國的旅遊行業，就正在經歷一輪供給與需求的更迭，傳統旅遊的「人、場、貨」正在重塑。新的人群、需求、供給，讓整個市場的空間更大，更具有持久的想象力。

在這個背景下，旅遊行業今年高速增長，頭部旅行平台業績爆發，就顯得理所當然了。

一直默默堅守，主動迎接改變的從業者，將有機會抓住市場勢能所帶來的「復甦紅利」，獲得遠超行業平均水平的業績增長。