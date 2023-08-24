疾管署今天公布最新追蹤結果。圖疾管署提供

北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病7天身亡，根據疫調，該女發病前曾兩度前往的新北市某室內親水設施，疾管署今宣布，曾去過該親水設施列追蹤的642人（含員工）追蹤14天期滿，沒有人出現腦膜炎症狀，該案正式結案。

福氏內格里阿米巴原蟲俗稱「食腦變形蟲」，衛生福利部疾病管制署9日公布國內出現此一病原蟲導致的腦膜腦炎死亡病例，個案為北部3旬女性，7月26日發病、6天後死亡，發病前曾在親水設施戲水，此案為國內2011年首見個案以來第2例。

疾管署於8月22日公布採檢56件檢體進行福氏內格里阿米巴原蟲檢驗，其中55件與親水設施相關的水體檢驗結果皆為陰性，只有1件地下室積水的檢驗結果為「陽性」，但該處檢體是因豪大雨夾帶泥砂流入，並非親水設施的用水，一般民眾沒有暴觸的風險。

疾管署發言人曾淑慧表示，針對曾赴新市北該室內親水設施的民眾，衛生單位針對7月21日至8月9日期間共追蹤642名人員，至追蹤截止日8月23日為止，沒有接獲回報出現腦膜炎疑似症狀民眾。近期發佈告醫界通函提醒注意有水域接觸史的不明腦炎個案，至今也未接獲通報。

疾管署表示，已建議該親水設施業者遵循「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」浴池、游泳池或戲水池等遊憩用水，每日至少測定4次水中酸鹼值與自由有效餘氯，並確保水中自由有效餘氯持續保持在1至3mg／L的規定，才可以開放使用。