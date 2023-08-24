寄存在故宮的蘭千山館文物，在今年5月底由故宮通過審查會議建議續存，7月中寄存的林家人也提出續存要求，8月中已擬定合約初稿，按照過去5年一續的慣例，未來5年內蘭千山館文物將可安然保存在故宮，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖則呼籲，希望接下來能將文物指定為國寶。

前故宮院長吳密察任內，本欲終止蘭千山館文物寄存合約，將文物退回林家所有人，引起強烈反彈。文化界也在公民平台發起「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」運動，連署成功達到門檻，在新任院長蕭宗煌接任後正視此議題，也表態將盡最大誠意解決問題。

然則陳學聖表示，蘭千山館文物續留故宮雖近乎定案，但為了避免不同院長上任再度任意改動此寄存默契，也為了避免若所有人收回寄存可能會讓文物拍賣至海外，他仍建議應將蘭千山館文物中具備國寶及重要古物價值者，如褚遂良《黃絹本蘭亭》、懷素的《小草千字文》，以及《宋高宗賜岳飛批剳》等，予以文資化。確保能依據《文資法》讓重要文物不至於離開台灣。

陳學聖說，根據文資法第66條規定：「中央政府機關…及國立文物保管機關（構）應就所保存管理之文物暫行分級報中央主管機關備查，並就其中具國寶、重要古物價值者列冊，報中央主管機關審查。」由於蘭千目前正由故宮負責保管，認為故宮應將這些文物直接列冊報文化部審查，而非再回到由文物所有權人申請，再經地方主管機關依《文化資產保存法》第67條、〈文化資產保存法施行細則〉及〈古物分級指定及廢止審查辦法〉等規定辦理審查指定為一般古物，中央主管機關復依第68條審查指定為重要古物或國寶。