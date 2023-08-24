管麟飾型男律師。（衛視原創提供）

管麟在中視、衛視中文台《女兒大人加個賴》飾演型男律師江羽藍，劇中他為了直播換衣服，在螢幕前大露好身材，管麟一直都有健身的習慣，甚至這幾年還為了工作，自有一套「上鏡裸戲拍攝標準」。

他考量電視比例會讓視覺放寬，所以如何讓肌肉有線條，但又不會顯得太腫，他有理出訣竅，「重訓時不求把身體練厚，但會針對正面及側面的視覺角度做重點部位的加強，正面我會把重點放在胸腺及肩膀，側面的角度我會加強後三角肌以及上背部的肌群。」他還舉例身形就像電影《阿凡達》，但不會到太誇張的程度。

拍攝當下，他連飲食也很講究，「會刻意在裸戲的前一週開始調整飲食，吃大量乾淨的碳水，像是地瓜、馬鈴薯、香蕉、白米等，讓身體在不刺激肌肉生長的情況下有效保持澎度，另外會遞減式限制飲水，到最後前一天是完全沒有喝水，盡量讓身體變乾。」每一個細節都可看出他對自我要求甚高，管麟也自曝「當男藝人也很辛苦的」。

戲裡頭，柯叔元有恩於管麟，所以在他年少時，便幫柯叔元默默守護大碗，當起黃薇渟的阿拉丁，有求必應，這也讓管麟回想起學生時代一段青澀純愛，「我也是屬於默默付出的個性，這點和阿拉丁蠻相似的」，加上他是屬於要很有把握對方會願意和他在一起才會開口告白的人，所以在說出口之前，他都默默的幫助對方或是關心對方。

管麟：「像是打掃的時候會幫對方拿打掃工具，輪到她當值日生時，也會偷偷幫忙她分擔一些整理教室的工作。」在對方生日時，管麟則是趁著午休，偷偷把生日禮物放在女生的椅子後面，然後留一個字條給她，「現在想起來以前真的是蠻單純浪漫的」。

自《女兒大人加個賴》播出後，柯叔元每天都會在演員群組分享收視，藝人之間還會一起討論，管麟也很開心自己參與演出的戲劇受到觀眾喜愛，「這部戲有六十集，整整三個月的播出時間可以陪伴大家，就覺得很美好」。劇情詼諧又不失溫馨感性的《女兒大人加個賴》每週一至五晚間8點在中視頻道播出，晚間10點衛視中文台也能收看。